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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kaya Hatay'da

Bakan Kaya Hatay'da

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın valiliğe gelişi

Psikolojik Destek Psikoloji Cumhurbaşkanı Dünya Çocukları Saldırı 

-Valilikte brifing alması
-Çocuklarla bir araya gelmesi
-Bakan Kaya'nın açıklamaları

( HATAY )- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Doğu Guta'dan getirilen Kerim Bebek, Kasım Bebek, Ala ve Nur Kardeşler ile bir araya geldi - Bakan Kaya: "Tüm dünya çocuklarının barış içerisinde yaşamaları için mücadele veriyoruz" HATAY

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hatay Valiliğinde Doğu Guta'dan Türkiye'ye getirilen Kerim Bebek, Kasım Bebek, Ala ve Nur Kardeşler ile bir araya geldi, sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Bakan Kaya, İlk olarak Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret ederek brifing aldı. Daha sonra Bakan Kaya, Doğu Guta'dan getirilen çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek çocukların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alarak çeşitli hediyeler verdi. Bakan Kaya, yaptığı açıklamada, "Zalim Esed baskısından, Doğu Guta'da baskı ve saldırılardan cumhurbaşkanımızın talimatları ile Türkiye getirilen çocuklarımızla bir araya geldik. İnsanlığın dramının en kötü şekilde yaşayan ve sıkıntısını çeken kadınlar ve çocuklar. Burada bulunan Kerim bebek annesini savaşta kaybetmiş. Gerçekten ilgiye ihtiyaçları var bizlerde onları Bakanlık olarak en iyi şekilde bakımlarını gerçekleştireceğiz. Tüm dünya çocuklarının barış içerisinde yaşamaları için mücadele veriyoruz" dedi.
Bugün Türkiye'nin 3 buçuk milyondan fazla Suriyelilere güvenli bir liman olduğunu, onların her türlü ihtiyacını karşıladığını ifade eden Bakan Kaya, "Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda orada yaşayan insanların zulümden kurtulmalarına vesile olduk. Başarılı bir şekilde operasyonumuzu tamamladık ve kahraman Mehmetçiğimiz orada tek bir sivilin bile burnu kanamadan barışı huzuru oraya götürmek için mücadele verdiler. İki yıl aradan sonra artık oradaki çocuklar okula gidebilecek aynen Cerablus'ta olduğu gibi biz yanı başımızda. Terörden temizlenmiş bir bölge olmasını istiyoruz ve oradaki çocukların kadınların huzur içerinde yaşayacakları bir ortamlarına dönmelerini istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizde oradaki savaşın biran önce son bulmasını temenni ediyorlar ve ülkelerine dönmeleri için gün sayıyorlar. Biz Türkiye olarak üzerimizi düşüne fazlasıyla yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bugün Avrupa ülkeleri Suriyeli kardeşlerimizi sayılarla ülkelerine alırken Türkiye kendine sığınan tüm mazlumlara kapılarını ve gönlünü açmıştır. Bakanlık olarak savaştan kaçan kadınlara ve çocuklara psikolojik destek veriyoruz. Yaklaşık 3 yüz bin Suriyeliye bugüne kadar psikolojik destek verdik" diye konuştu.

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