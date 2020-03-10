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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu’ndan ‘Korona virüs’ açıklaması

Bakan Kasapoğlu’ndan ‘Korona virüs’ açıklaması

Bakanın açıklamaları

Engelli Çocuk Uluslararası Bakanlık Allah Eylem Planı 

-detaylar

( KAYSERİ )- “Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri takip ediyoruz” KAYSERİ

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkede korona virüsle alakalı önlemlerin alındığını söyleyerek, “Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erciyes’te engelli çocuklar ve aileleri ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, “2016’da Otizm Eylem Planı açıklandı. Toplumun tüm kesimlerini içine alan çok etkili çalışmalar ortaya konulmaya başlandı. Bizde bakanlık olarak çalışma arkadaşlarımızla beraber bu eylem planını destekleyen ve özellikle sanat ile sporu kapsayan bu yolda sosyal uyum açısından katkılar sağlama amacıyla pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Bunları da gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle bu eylem planının da önüne geçerek bu pırıl pırıl olan gençlerimizin toplumla entegre olması, aileleri ile ilgili rahatlık noktasında başladık ve önemli bir takım adımlar attık. Sadece sanatta ve sporda yönlendirmeler ile değil eğitim ve seminer çalışmalarımız, antrenörlerimizin kendilerini geliştirme noktasında özellikle herkesim bilgisini ve becerisini artırmaya yönelik çalışmalarda gerçekleştiriyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl 120 adet proje ile bu noktada ciddi katkılar sağladık. Bu noktada bu tür projelere bakanlık olarak hazırız” ifadelerini kullandı. Korona virüsle ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu, “Hükümetimizin, devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları her anlamda çok güzel. Milletimizin ve ülkemizi koruyucu olması açısından çok değerli çalışmalar. Bizde spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri takip ediyoruz. Federasyonlarımızda, uluslararası federasyonlarda iptal edilen etkinlikler var. Bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarımızla, uluslararası camia ile temaslarımız sonucunda en kısa zaman sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

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