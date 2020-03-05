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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Gül: “Soruşturma birlikte hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gelmiştir ve bakanlığımız da bunu meclise göndermiştir”

Bakan Gül: “Soruşturma birlikte hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gelmiştir ve bakanlığımız da bunu meclise göndermiştir”

Gül açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Hukuk Devleti Fezleke Milletvekili Avcılık 


- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Soruşturma birlikte hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gelmiştir ve bakanlığımız da bunu meclise göndermiştir” dedi.
Adalet Bakanı Gül, CHP Grup Başkanvekili Özkoç hakkındaki fezleke hazırlanmasına ilişkin soruyu cevapladı. Bakan Gül, Cumhurbaşkanı hakaret suçu resen soruşturmaya imkan bulunan konulardan bir tanesi olduğunu hatırlatarak, “Resen veya şikayet üzerine dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Soruşturma açmak, milletvekili olduğu için fezleke hazırlanması demek. Fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi ve Meclise gönderilmesi prosedürü işlemektedir. Soruşturma birlikte hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir, fezleke iletilmiştir. Bundan sondaki süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi takdiridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi takdiriyle, iradesiyle bu süreci kendisi şekillendirecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Tüm hukuk yolları Anayasa ve kanunlar çerçevesinde işletilmektedir. Takdir yüce Meclisi’ndir. Bundan sonraki sürecin belirleyicisi de değerli milletvekillerinin ve Meclisin takdiriyle şekillenecektir” diye konuştu.
Özkoç’un şikayetine ilişkin soruya Gül, “Herkes şikayet edebilir. Dünyanın her yerinde Devlet başkanları'na hakaret suçtur. Bu konuda şikayet üzerine resen soruşturma başlattığını açıklamıştır. Bunun üzerine süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Şu artık savcılık, yargı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecin takibini kendi iradesiyle teşekkül ettirecektir. Dolayısıyla Meclis’te olan iradeye karşı kimsenin bir şey söyleme imkanı yok. Hiç kimsenin bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Devlet başkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı kimsenin hakaret etme hakkı yoktur” karşılığını verdi.
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