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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba'dan miting teşekkürü - ŞANLIURFA

Bakan Fakıbaba'dan miting teşekkürü - ŞANLIURFA

- AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi - Miting alanından görüntü - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın teşekkür konuşmasıŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bugün büyük Şanlıurfa mitingi ile görkemli bir destan yazan 100 binden fazla kardeşime, Şanlıurfa lı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum." dedi.
Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti'nin Şanlıurfa mitinginin ardından bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı sıcağa rağmen kendilerine destek veren Şanlıurfa lılara teşekkür etti.AK Parti'nin tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa 'da da çok önemli işlere imza attığını ifade eden Bakan Fakıbaba, 24 Haziran'daki seçimlerin ardından bunu sürdüreceklerini anlattı.Her zaman olduğu gibi Şanlıurfa lıların bugün de kendilerini yalnız bırakmadığına değinen Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları kaydetti:"Bugün büyük Şanlıurfa mitingi ile görkemli bir destan yazan 100 binden fazla kardeşime, Şanlıurfa lı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Tarih yazdığımız bu mitingde, seçim koordinasyon merkezi, gençlik ve kadın kollarımız, teşkilatımızın il ve ilçelerindeki bütün kademeleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, emniyet mensuplarımız, milletvekili adaylarımız, vatandaşlarımız, velhasıl emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."Açıklamanın ardından Fakıbaba, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve milletvekili adaylarıyla bir toplantı yaptı.

Misyon Toplantı Milletvekili Irak 

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