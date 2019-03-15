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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Ersoy: “Turizm anlayışımız Türkiye’de değişiyor”

Bakan Ersoy: “Turizm anlayışımız Türkiye’de değişiyor”

-Bakan Ersoy'un karşılanmasından görüntü

Belediye Başkanı Erken Rezervasyon Toplantı Yatırımcı İstişare Toplantısı 

--Ersoy'un konuşmasından görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde turizmcilerde yapılan istişare toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,” Yeni dönem turizm anlayışına, 2023 hedeflerimize ve 2023’e yönelik turizm anlayışımız Türkiye’de değişiyor” dedi.
Bir takım ziyaretler için Alanya’da gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avsallar Mahallesi’ndeki bir otelde turizm sektörü temsilcileri tarafından düzenlenen turizm istişare toplantısına katıldı.
Basına kapalı geçen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, bugün Alanya’da sektör temsilcileriyle buluştukları söyledi.

Ersoy,”Bugün Alanya’dayız. Alanya’da sektör temsilcileriyle buluştuk. Öncesinde de belediye başkanımızla da buluştuk. Projelerini dinledik. Yeni dönem turizm anlayışına, 2023 hedeflerimize ve 2023’e yönelik turizm anlayışımız Türkiye’de değişiyor. Yeni dönem turizm anlayışıyla ilgili projelerinde neler planladığını kendisinden dinledik, nelere katkı vereceğimizi, neler yapabileceğimizi tartıştık. Sektörden gelen soruları yanıtladık. Öncelikli hedefimiz Alanya’da sezonu uzatmak, 12 aya yaymak. Sonrasında turist profilinde nitelikli turisti de içeren bir projelendirmeyle, turist profilini daha yukarılara çekmek. Açıkçası her zaman söylediğimiz gibi Alanyalılar kültür ve sanatla daha fazla buluşturarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerimize ne düştüğünü tartıştık. Onları da hızlı bir şekilde bu yıldan itibaren hayata geçireceğiz” dedi.
“İnşallah 2019 başarıyla geçecek” 2019 sezonundaki erken rezervasyonlara da değinen Ersoy,” 2019 erken rezervasyon rakamları oldukça iyi. Zaten iyi olmasını bekliyorduk. İnşallah o şekilde devam eder. Bizim ikinci hedefimiz sadece kişi sayılarını artırmak değil, kişi başı gecelik gelirleri de artırmak. Şuanda yatırımcılar da, otelciler de bunun farkında. Herkes geliri yüksek tutmak için elinden geleni yapıyor. Bu seneki hem kişi sayısı açısından, hem gelir açısından ciddi bir rakama ulaşacağını, Türkiye’de rekor kıracağını düşünüyorum. İnşallah 2019 başarıyla geçecek” diye konuştu.

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