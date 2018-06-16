Bakan Eroğlu: 'Düşmanın tek hedefi var Türkiye'yi yıkmak' - AFYONKARAHİSAR
Bakan Eroğlu: "Düşmanın tek hedefi var Türkiye'yi yıkmak" - AFYONKARAHİSAR - Bolvadin Çarşı Meydanı - Bolvadin Adalet Sarayı Temel Atma ve Bolvadin Belediyesi Tesisleri Açılışı - Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimi - Bayramlaşma programından ve katılımcılardan detaylar - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması"Düşmanın tek hedefi var Türkiye'yi yıkmak" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Türkiye olmasa maalesef Balkanlar, Kafkaslar elden gider. O bakımdan düşmanın tek hedefi var Türkiye'yi yıkmak. Bunu yıkmak için ne yapıyorlar biliyormusun? asırlardır şu taktiği uyguladılar böl, parçala, yut bizim zamanımızda AK Parti hükümetimiz anında Türkiye kalkınmaya başlayınca hele İMF'ye olan borç ödenince Türkiye şu anda dünyada 10 tane mega proje denilen dev proje var bunun 6'sı Türkiye'de"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye olmasa maalesef Balkanlar, Kafkaslar elden gider. O bakımdan düşmanın tek hedefi var Türkiye'yi yıkmak. Bunu yıkmak için ne yapıyorlar biliyormusun? asırlardır şu taktiği uyguladılar böl, parçala, yut bizim zamanımızda AK Parti hükümetimiz anında Türkiye kalkınmaya başlayınca hele İMF'ye olan borç ödenince Türkiye şu anda dünyada 10 tane mega proje denilen dev proje var bunun 6'sı Türkiye'de." dedi. Eroğlu, Bolvadin ilçesindeki bayramlaşma merasiminde yaptığı konuşmada, bu coğrafya dünyanın en stratejik coğrafyası olduğunu söyledi.
Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçtiğini belirten Eroğlu, "Bu yüzden güçlü olmak durumundayız. İleriye doğru emin adımlarla gitmemiz lazım. Kızıl elma dediğimiz büyük hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Buda ancak yola devamla olur. Yola devam etmezseniz arabanın vitesini geriye alırsanız araba geri geri giderken uçurumdan aşağı yuvarlanır. Tekrar İMF'ye borçlanır. Tekrar emir almaya başlar. 70 sente muhtaç olan ve benzin kuyruklarının kilometrece olduğu günlere döner. Allah korusun." diye konuştu. Bunun için gerçekten çok çalışmamız gerektiğini anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu:"24 Haziran'da inşallah bayram yapalım gümbür gümbür. Bir Cumhur ittifakı var. Cumhur ittifakı niçin kuruldu? bunu özetlemek istiyorum. Bu gönül coğrafyamız varya gönül coğrafyamızın son kalesi neresi? Türkiye. Bakın Orta Asyadaki vatandaş inanın şu anda Türkiye olmasa Saray Bosna'daki Bosna Hersek'teki kardeşlerimizi boğazlarlar. Türkiye olmasa Afrika'yı tekrar sömürmeye başlarlar. Türkiye olmasa maalesef Balkanlar, Kafkaslar elden gider. O bakımdan düşmanın tek hedefi var Türkiye'yi yıkmak. Bunu yıkmak için ne yapıyorlar biliyormusun? asırlardır şu taktiği uyguladılar böl, parçala, yut bizim zamanımızda AK Parti hükümetimiz anında Türkiye kalkınmaya başlayınca hele İMF'ye olan borç ödenince Türkiye şu anda dünyada 10 tane mega proje denilen dev proje var bunun 6'sı Türkiye'de." - "Geçen seçimlerde HDP barajı aşsın diye dört kişiden bir kişi CHP'den onlara oy verdi"Eroğlu, "Bu seçim devletimizin bekası milletimizin istiklali istibali meselesi. Diğer bir parti var ki oda CHP; eskiden CHP Atatürk'ün partisiydi. Şimdi maalesef HDP'nin tamamen ikiz kardeşi oldu." dedi. CHP'nin işgal edildiğini kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:"Hatta bizim manevi değerlerimizle alay eder hale geldi. Allah aşkına hiç takip etmiyormusunuz özellikle bizim bütün manevi değerlerimize hakaret eden bir parti haline geldi. HDP'yle beraber. Geçen seçimlerde HDP barajı aşsın diye dört kişiden bir kişi CHP'den onlara oy verdi. Niye? Çünkü HDP'yle ikiz kardeşler. Artık HDP'nin partisi haline geldi CHP."Eroğlu, daha sonra Çobanlar ilçesinde bayramlaşma merasimine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.