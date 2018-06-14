Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Elvan: 'AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var' - MERSİN

Bakan Elvan: 'AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var' - MERSİN

Bakan Elvan: "AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var" - MERSİN - Silifke Sanayi Sitesi ziyareti - Kalkınma Bakanı Elvan'ın konuşması - Yürüyüşten detaylar - İftar programı"AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var" - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var" - "Bizim tek derdimiz milletimizin bekası ve geleceğidir"MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var." dedi.
Elvan, Silifke Sanayi Sitesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.Bakan Elvan, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret ederek, "Bu seçim Türkiye'nin seçimi. Mesele şu, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, dışarıda bize karşı mücadele eden ve bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var." diye konuştu.
Muhalefet partilerinin seçim meydanlarındaki açıklamalarına da değinen Elvan, şunları kaydetti:"Ana muhalefet partisinin milletvekilleri terör örgütlerinin tabutlarını taşıdılar. Afrin'e girdik, çıktı genel başkanları 'Afrin'e girmeyin.' dedi.
Bir başkası çıktı, cumhurbaşkanı adayı, Afrin operasyonu kahramanı paşamıza dil uzatmaya kalktı. 'Senin apoletlerini sökerim.' dedi.
Sen kimin apoletini söküyorsun. Apoleti ancak millet söker. Senin varsa apoletin onu da millet sökecektir."Elvan, bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Silifke'nin her bir ferdi vatanını, milletini, devletini, ay yıldızlı bayrağını seven insanlardır. Silifke'nin içerisinden vatan haini çıkmaz. HDP ile kol kola yürüyen partiye Silifke nasıl destek verir..." ifadelerini kullandı. - "Vakit Silifke Vakti"Elvan, AK Parti Silifke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vakit Silifke Vakti" organizasyonuna katıldı.
Bakan Elvan, etkinlik kapsamında, Anıt meydanından Silifke Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.Silifke Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftara katılan Elvan, vatandaşların sorunlarını dinledi.Elvan, Türkiye'nin son yıllarda önemli adımlar attığını belirterek, "Bizim tek derdimiz milletimizin bekası ve geleceğidir. Sizin iradeniz oldukça kimse ne Silifke'yi ne Mersin 'i ne de Türkiye'yi dize getiremez." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Elvan, Toroslar ve Akdeniz ilçesindeki muhtarlarla da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri Genel Başkan Ay Yıldız 

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Alişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk karelerAlişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış TöreniÜsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı gözaltına alındıEski Gürcistan Cumhurbaşkanı gözaltına alındı
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı