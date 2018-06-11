Bakan Elvan: '24 Haziran’da bir seçimimiz var. Bu seçim sıradan bir seçim değildir'



- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman’da yapımı tamamlanan İçme Suyu Tesisleri ve Türk Dünyası Kültür Parkının açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Bakan Elvan, önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, “24 Haziran’da bir seçimimiz var. Bu seçim sıradan bir seçim değildir. Bu seçim, Türkiye’nin seçimi. Türkiye’nin bir anlamda ya belirsizliğe doğru gideceği, ya da önünün son derece açık, büyüyebileceği, kalkınabileceği öngörüler birliği olan güvenin daha da sağlamlaştığı bir yönü tercih edecek. Ben şuna inanıyorum; halkımız istikrardan yana olacak. Milletimiz inşallah Türkiye’yi maceraya sürükleyenlerle birlikte olmayacak. Bakınız bugün sabah 2018 yılının ilk çeyreğinin büyüme rakamı açıklandı. 7.4’lük bir büyüme performansı gerçekleştirdik. Yine dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz. Büyümemizin yapısı da son derece sağlıklı. Hem tarım sektörümüzün, hem hizmetler sektörümüzün, hem de sanayi sektörümüzün büyümeye pozitif katkı sağladığını görüyoruz. Sanayi sektörümüz bu süreçte yüzde 8’lik bir büyüme performansı göstermiştir. Talep tarafına baktığımızda ise yine sabit sermaye yatırımlarının arttığını görüyoruz. İlk çeyrekte bir önceki yılın ilk çeyreğine göre sabit sermaye yatırımlarımız yüzde 9.7’lik bir artış kaydetti.

Bu da önemli bir başarıdır. Şunun işaretini veriyor. Bundan sonraki süreçte üretimimizin, yatırımlarımızın, ihracatımızın devam edeceğinin işaretini veriyor. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine oturmuştur. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin, kim ve hangi mihrak olursa olsun ve hangi algı operasyonuna girerse girsin biz milletimizin desteği olduğu sürece büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Allah’ın izniyle en ufak bir taviz de vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir ve büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış olan bir devlettir. Bu güçlü devleti kimsenin yıkmaya gücü yetmez” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Karaman’ın su ihtiyacını karşılayacak olan İçme Suyu Tesisleri ve Türk Dünyası Kültür Parkı, Bakan Elvan ve protokol üyeleri tarafından törenle açıldı. Açılışın ardından Bakan Elvan ve beraberindeki protokol üyeleri, Karaman Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar öncesi Bakan Elvan, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Burada da bir konuşma yapan Elvan daha sonra açılışını yaptığı Türk Dünyası Kültür Parkına geçerek piknik yapan vatandaşları ziyaret etti ve karanfil dağıttı.

Bakan Elvan, daha sonra seçim bölgesi Mersin’e gitmek üzere Karaman’dan ayrıldı.

