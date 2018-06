Bakan Elvan: '2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız'

-Elvan'ın partililerle selamlaşması

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden biri olan 24 Haziran seçimlerini geride bıraktıklarını belirterek, "Verdiğimiz her sözün arkasındayız. Hizmetler, yatırımlar, projeler devam edecek. İnşallah 5 yıl süre içerisinde daha çok çalışarak 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Bakan Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda verilen kahvaltıda partililer buluştu. Buluşmaya Elvan'ın yanı sıra İl Başkanı Cesim Ercik, milletvekilleri Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın katıldı.

Burada konuşan Elvan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktıklarını kaydetti.

16 Nisan'da verilen kararın 24 Haziran'da yine milletin kararıyla hayata geçtiğinin altını çizen Elvan, "Hepimize, tüm milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu süreçte herkes çok çalıştı, çok yoruldu. Hepiniz elinizi, sadece elinizi değil gövdenizi taşın altına koydunuz. Biliyordunuz ki bu mesele sadece Mersin meselesi değil, bu mesele sadece bir seçim meselesi değil, bu mesele sadece siyasi bir mesele de değil, bu mesele Türkiye meselesi, bu mesele Türkiye’nin beka meselesidir. Onun için her biriniz canla, başla çalıştınız. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız 81 milyon vatandaşın Cumhurbaşkanı" Bundan sonra yola devam edeceklerini dile getiren Elvan, “Elbette herkesin farklı siyasi tercihleri var. Gerek cumhurbaşkanı adaylarında gerekse de milletvekili seçimlerinde kim hangi tercihte bulunursa bulunsun buna saygı duymakla birlikte bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin teveccühünü bir gün kazanabileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,6 oy alsa da bütün ülkemizin, 81 milyon milletimizin, Türkiyemizin Cumhurbaşkanıdır. Güçlü Türkiye’yi inşa ederken hiçbir şekilde küskünlüğe, kırgınlığa, dargınlığa, ayrılığa mahal vermeden aynı inançla, aynı azimle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Verdikleri her sözün arkasında olduklarını vurgulayan Elvan, "Hizmetler, yatırımlar, projeler devam edecek. İnşallah 5 yıl süre içerisinde daha çok çalışarak 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız. Güçlü Türkiye’yi hep birlikte çalışarak, kararlı bir tutum içerisinde, ısrarlı bir şekilde, ideallerimiz doğrultusunda hedeflerimize ulaşacağız. Her göz boyanır ama milletin gözü asla boyanmaz. Her basiret bağlanır ama milletin basireti asla bağlanamaz. Kolektif şuur hata yapmaz. Milletimizin basireti, şuuru, değerleri, hassasiyeti bizim için yegane dayanak noktasıdır. 81 milyon insanımızın her birini kıymetli bilerek ve onu büyük bir değer olarak bilerek yaratılanı yaratandan ötürü severek, milleti yaşatmayı, devleti yaşatmanın bir esası olarak bilerek yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Hiçbir zaman yılmayacağız, yorulmayacağız. Nasıl 24 Haziran’a kadar hep birlikte çalışmış, çabalamışsak yine aynı tempoda çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu süreçte eski, yeni tüm yöneticiler ile partililerin sahaya indiğine dikkat çeken Elvan, “Herkes canla, başla çalıştılar. Mersin’de 2 büyük hedefimiz vardı, 2’sini de gerçekleştirdik. Bunlardan birincisi Mersin’de birinci parti olacağız dedik ve bu hedefimiz gerçekleştirdik. İkincisi de milletvekili sayımızı koruyacağız ve artırmayı da hedefliyoruz dedik ve bunu da başardık. Herkesi kutluyorum” dedi.

