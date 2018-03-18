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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Demircan, 'Kandil'e kadar terör defedilecek'

Bakan Demircan, 'Kandil'e kadar terör defedilecek'

Salondan görüntü

Başkan Adayı Mülteci Parti Yönetimi Devlet Hastanesi Sağlık Turizmi 

-Bakan Demircan'ın konuşması

( SAMSUN ) Bakan Demircan, "Kandil'e kadar terör defedilecek"- "Şimdi Afrin yarın Menbiç ve Kandil'e kadar bu terör belasını bu aziz millet bu coğrafyadan defedecek" SAMSUN

- Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyadan terörü attığını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin'den sonra Menbiç ve Kandil'e kadar terörün defedileceğini söyledi.

AK Parti Samsun İlkadım Gençlik Kolları 3. Olağan Kongre Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Salonunda yapıldı. Kongrede başkan adayı Erdi Küçükosman seçime tek listeyle girdi. Kongrede gençlik vurgusu yapan İlkadim Belediye Başkanı Erdoğan Tok, gençlerin daha dinamik olması gerektiğini belirtti.
Kongreye AK Parti Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Hasan Basri Kurt, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay selamlama konuşması yaptı. "2018'de büyüme devam edecek" Türkiye'nin 3,5 milyon mülteciye kucak açtığını belirten Bakan Demircan, "Bu aziz millet o topraklardan çıkan terörü defetmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi Afrin yarın Menbiç ve Kandil'e kadar bu terör belasını bu aziz millet bu coğrafyadan defedecek. Türkiye siyasi olarak siyasi iradeyi bir merkezde toplamanın nimetlerini devşiriyor. Türkiye 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşadığı dönemde Türkiye 7,1'lik bir kalkınmayı yakaladı. İnşallah Türkiye 2018'de de bunu devam ettirecek" dedi.
Atakum'a devlet hastanesi Samsun'a sağlık yatırımlarının devam edeceğini belirten Bakan Demircan, "Sağlık Bakanlığımızca 2018'de Atakum'da bir hastanemizin temelini atacağız ve yeri belirlendi. Tekkeköy'de bir hastanemizin temelini atacağız. Şehir Hastanemizin temelini atacağız. Yüksek güvenlikli Fizik ve Psikiyatri Rehabilitasyon Hastanemizin temelini atacağız. İlçelerde de yatırımlarımız devam ediyor. Samsun'u bir sağlık turizmi merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
Kongreye ayrıca; Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır ve parti yönetimi katıldı.

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