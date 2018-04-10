Bakan Demircan'dan hastane yangını raporu açıklaması:'Bugün, yarın gelir. Basın bildirisiyle paylaşırız'

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin raporla ilgili, "Bugün, yarın gelir. Basın bildirisiyle paylaşırız" dedi. Sağlık Bakanı Demircan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde konuştu. Demircan, Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soru üzerine, "Tam olarak resmi raporları gelmedi. Raporlar gelince devam edeceğiz. Hastanenin hızla bakımı, onarımı için gerekli hazırlıkları yapıyoruz, hızla hastaneyi onaracağız. Kesin raporlar gelmedi. Bugün, yarın gelir. Basın bildirisiyle paylaşırız" ifadelerini kullandı. (PLN-