Bakan Çelik ve Bakan Sarıeroğlu partilileriyle bayramlaştı

-Bakan Sarıeroğlu’un konuşması

-Bayramlaşmadan genel ve detay görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Baş Müzakereci Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Teşkilatında vatandaşlarla bayramlaştı. AK Parti Adana İl Teşkilatına, Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Baş Müzakereci Ömerli Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir Belediyesi Başkanı Mahmut Çelikcan, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti Milletvekili adayları ile çok sayıda partili bir araya gelip bayramlaştı. Partililere selamla konuşması yapan Bakan Çelik, ”Hepimizin Bayramını mübarek olsun. Seçim kampanyamızın başından beri söylüyorum. İki tane bayramımız var. Biri Ramazan bayramı diğer demokrasi bayramı. Ramazan bayramının arifesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan bayramına idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arifesi 19 Haziran oluyor. Cumhurbaşkanımızın Adana’ya gelişi demokrasi bayramımızın arifesi oluyor” ifadelerini kaydetti.

30 gün boyunca oruçlarımızı tutup ibadetimizi yaptıklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, ”Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim İnşallah birlik bereket bolluk içerisinde güzellikleriyle sağlıkla inşallah tekrar nasip eder diyorum. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Son bir hafta boyunca durmadan yorulmadan inşallah kapı kapı gezerek seçim kampanyamızı sürdüreceğiz” dedi.



