Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Çelik ve Bakan Sarıeroğlu partilileriyle bayramlaştı

Bakan Çelik ve Bakan Sarıeroğlu partilileriyle bayramlaştı

Bakan Çelik’in konuşması

Allah 

-Bakan Sarıeroğlu’un konuşması
-Bayramlaşmadan genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Baş Müzakereci Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Teşkilatında vatandaşlarla bayramlaştı. AK Parti Adana İl Teşkilatına, Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Baş Müzakereci Ömerli Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir Belediyesi Başkanı Mahmut Çelikcan, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti Milletvekili adayları ile çok sayıda partili bir araya gelip bayramlaştı. Partililere selamla konuşması yapan Bakan Çelik, ”Hepimizin Bayramını mübarek olsun. Seçim kampanyamızın başından beri söylüyorum. İki tane bayramımız var. Biri Ramazan bayramı diğer demokrasi bayramı. Ramazan bayramının arifesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan bayramına idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arifesi 19 Haziran oluyor. Cumhurbaşkanımızın Adana’ya gelişi demokrasi bayramımızın arifesi oluyor” ifadelerini kaydetti.
30 gün boyunca oruçlarımızı tutup ibadetimizi yaptıklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, ”Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim İnşallah birlik bereket bolluk içerisinde güzellikleriyle sağlıkla inşallah tekrar nasip eder diyorum. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Son bir hafta boyunca durmadan yorulmadan inşallah kapı kapı gezerek seçim kampanyamızı sürdüreceğiz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı