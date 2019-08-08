Bakan Çavuşoğlu, Moratinos ile bir araya geldi - ANKARA
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile görüşmesinden detaylarBakan Çavuşoğlu, Moratinos ile bir araya geldiANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere Ankara ’da bulunan BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile bir araya geldi.
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