Bakan Bak: 'Erdoğan, inşallah 24 Haziran'da ilk başkan olacak' - RİZE
Bakan Bak: "Erdoğan, inşallah 24 Haziran'da ilk başkan olacak" - RİZE - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Fındıklı Huzurevi'ni de ziyaret etmesi - Bakan Osman Aşkın Bak'ın Şehit Aydın Bodur'un ailesini ziyaret etmesi - Bakan Bak'ın Sessizdere köyünde vatandaşlara hitap etmesi"Erdoğan, inşallah 24 Haziran'da ilk başkan olacak" - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Recep Tayyip Erdoğan milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah 24 Haziran'da da ilk başkan olacak. Sizlerin desteğiyle başkan olacak" - "Bizde yürek var. Bu vatanı seviyoruz, mazlumları seviyoruz. Mazlumların ülkesiyiz biz"RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Recep Tayyip Erdoğan milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah 24 Haziran'da da ilk başkan olacak. Sizlerin desteğiyle başkan olacak." dedi. Bak, Rize 'de Vali Erdoğan Bektaş ile birlikte, 1994 yılında Siirt'te şehit olan Aydın Bodur'un ailesinin evine giderek, baba Hikmet ve anne Sevim Bodur ile görüştü.Fındıklı Huzurevi'ni de ziyaret eden Bak, burada kalanlarla bir süre görüştü.Bak, daha sonra ilçenin Sessizdere köyüne giderek, 2016 yılında Diyarbakır'da şehit olan Emrah Aytemiz'in kabrini ziyaret etti, ardından şehidin evine geçerek baba Akın ve anne Filiz Aytemiz ile görüştü.Daha sonra Fındıklı ilçesinde bayramlaşma törenine katılan, ardından Çamlıhemşin'in Topluca köyüne giden Bakan Bak, vatandaşlarla sohbet etti.Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçiminin çok önemli olduğuna işaret ederek, milletin Kaçkar Dağları gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duracağına inandığını söyledi.
AK Parti'nin seçim beyannamesinde herkesin yüreğine dokunan yatırımlar bulunduğunu belirten Bak, bunlardan 3'ünün Rize 'de, birinin de 138 yıllık Ovit Tüneli olduğunu ve tünelin hizmete açıldığını dile getirdi. - "Bunların memleket yararına çakılmış bir tane çivileri yok"Bak, bir tarafta eserleriyle her tarafa ismini ve mührünü koymuş AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yıkım ekibinin olduğunu ifade ederek, "(Yıkacağız, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, otomobil projesini durduracağız. Üçüncü havalimanını kapatacağız...) Bir tane doğru şey söyleyin, 'Şunu yapacağız.' deyin. Birisi TRT'yi, TİKA'yı kapatıyor. Memleket yararına bir şey söyleyin. Bunların memleket yararına çakılmış bir tane çivileri yok." diye konuştu. Erdoğan için geçmişte gazetelerde "Muhtar bile olamaz" manşetleri atıldığını hatırlatan Bak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, milletvekili oldu, sonra Başbakan oldu, sonra Recep Tayyip Erdoğan, milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah 24 Haziran'da da ilk başkan olacak. Sizlerin desteğiyle başkan olacak. O manşetlerle, kasetlerle gelmedi. O eski Türkiye'deydi." ifadelerini kullandı.15 Temmuz sonrasında Amerika'ya gittiğini ve bir toplantıya katıldığını anlatan Bak, şöyle devam etti:"Orada bana, 'Bu generalleri hapse attınız. Türk ordusu artık güçlü değil.' dediler. Onlara dedim ki, 'Türk ordusu içindeki hainleri temizledi. Türk ordusu şimdi daha güçlü. Çünkü her Türk asker doğar, her Türk vatanını sever, vatanı için canını verir.' O hainleri temizledikten 15 gün sonra bu ordu Fırat Kalkanı operasyonunu yaptı."Bakan Bak, savunma sanayisinin çok geliştiğini, birçok projenin millileştiğini vurguladı.Osman Aşkın Bak, "Ne yaptılar? 5 bin tır silah yolladılar YPG'ye, PYD'ye. Ne oldu? Türk ordusu onların üzerinden silindir gibi geçti. Bizde yürek var. Bu vatanı seviyoruz, mazlumları seviyoruz. Mazlumların ülkesiyiz biz. Kimse Türk ordusuna 'güçsüz' demeye kalkmasın. Türk ordusu bu coğrafyanın en güçlü ordusu." dedi.