Bakan Arslan: 'Bize laf değil, devlet başkanı lazım' - KARS
Bakan Arslan: "Bize laf değil, devlet başkanı lazım" - KARS - Arpaçay'da seçim çalışmaları - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Arpaçay ilçesine gelmesi - Bakan Arslan'ın esnaf ziyaretlerinde bulunması - Bakan Arslan'ın konuşması"Bize laf değil, devlet başkanı lazım" - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Sadece Recep Tayyip Erdoğan ortaya proje koyuyor. Diğerleri sadece laf koyuyorlar, bize laf değil, bize proje, iş lazım, bize bizim bölgeyi kalkındıracak, işlere sahiplik edecek bir devlet başkanı lazım"KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Sadece Recep Tayyip Erdoğan ortaya proje koyuyor. Diğerleri sadece laf koyuyorlar, bize laf değil, bize proje lazım bize iş lazım, bize bizim bölgeyi kalkındıracak, işlere sahiplik edecek bir devlet başkanı lazım." dedi. Kars 'ın Arpaçay ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Arslan, vatandaşlara sohbet etti, sorunlarını dinledi. İlçedeki bir iş yerini ziyaret eden Arslan, burada fırına ekmek sürdü.Arslan, Arpaçay'daki ziyaretin ardından beraberindekilerle Susuz ilçesine geçti. İlçe girişinde Arslan ve beraberindekiler davul zurna ile karşılandı. İlçedeki esnafı tek tek gezen Arslan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.Susuz ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Arslan, vatandaşlara hizmet götürebilmek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını belirterek, "2002 yılından beri AK Parti hükümetleriyle birlikte bu bölgelerde çok yatırım yapılıyor. Daha fazlası yapılmalı, çünkü diğer şehirler yerinde durmuyor, diğer şehirler büyüyor, gelişiyorken bizim de daha fazla büyümemiz, gelişmemiz lazım." dedi. Arslan, muhalefetin sadece laf üstüne laf koyduğunu vurgulayarak, "24 Haziran önemli bir tarih. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Cumhurbaşkanımızın çok güçlü olması lazım, çünkü sadece Recep Tayyip Erdoğan ortaya proje koyuyor. Diğerleri sadece laf koyuyorlar, bize laf değil bize proje lazım bize iş lazım, bize bizim bölgeyi kalkındıracak, işlere sahiplik edecek bir devlet başkanı lazım. Çünkü inşallah Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle resmen başkanlık geliyor o önemli." diye konuştu. AK Parti'nin her yerde çok hizmet yaptığını anlatan Bakan Arslan, "Herkes geziyor sahayı ama sadece laf ediyor, 24 Haziran'daki sandıklarımıza, demokrasi bayramımıza, oy hakkına iyi sahip çıkın Allah'ın izniyle 25'inden sonra biz size hizmet etmeye devam edelim." ifadesini kullandı.