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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Albayrak, Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi - AYDIN

Bakan Albayrak, Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi - AYDIN

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vatandaşlarla öz çekim yapması - Albayrak'ın Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etmesi - Albayrak'ın tatlı yemesi - Bir esnafın Albayrak'a tablo hediye etmesi - Albayrak'ın vatandaşlarla sohbet etmesiAYDIN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın 'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi.

Çekim 

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