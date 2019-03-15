Bakan Albayrak, Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi - AYDIN
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vatandaşlarla öz çekim yapması - Albayrak'ın Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etmesi - Albayrak'ın tatlı yemesi - Bir esnafın Albayrak'a tablo hediye etmesi - Albayrak'ın vatandaşlarla sohbet etmesiAYDIN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın 'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi.
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