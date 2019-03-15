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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu - AYDIN

Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu - AYDIN

- Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu - Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü yeni hizmet binası açılışı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması - Dua edilmesi - Açılış kurdelesinin kesilmesiBakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Sayın Valimize dedim ki; devlet olarak en ufak tavizimiz yok, hangi yatırımcı olursa olsun bizim amacımız istihdamın, yatırımın önünü açmak lakin gerek insan, tabiat, çevre odaklı yaklaşıma aykırı hangi firma varsa gerekeni yapma konusunda size yetki. Biz devlet olarak arkanızdayız"AYDIN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, insan ve çevre odaklı yaklaşıma aykırı hareket eden firmalara taviz göstermeyeceklerini söyledi.

Bakan Albayrak, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü yeni hizmet binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede müthiş bir heyecan ve ev sahipliğiyle karşılandığını kaydetti.
Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi ve maliye politikalarının içine çok önemli değişim ve dönüşüm reformları koyduklarına işaret eden Albayrak, mükellef odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Berat Albayrak, Nazilli ve Aydın 'ın bölge istihdamına katkı sunacak jeotermal gibi birçok alanda potansiyele sahip olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:"Bir konu dikkatimi çekti, Aydın 'ımız özellikle jeotermal alanında çok önemli bir ilimiz ama gelin görün ki burada özellike insan, çevre, tabiat odaklı olması gereken enerji yatırım yaklaşımına bazen uzak reaksiyon gösteren firmalar varmış. Bunu duyunca Sayın Valimize dedim ki; devlet olarak en ufak tavizimiz yok, hangi yatırımcı olursa olsun bizim amacımız istihdamın, yatırımın önünü açmak, lakin insan, tabiat, çevre odaklı yaklaşıma aykırı hangi firma varsa gerekeni yapma konusunda size yetki. Biz devlet olarak arkanızdayız. "Açılışın ardından binayı gezen Albayrak, personel ile fotoğraf çektirdi.

Açılış Töreni Politika Yatırımcı 

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