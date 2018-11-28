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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti - ANKARA

Bakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti - ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin ailelerine taziye ziyareti - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın taziye çadırına gelmesi - Şehit yakınlarının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşılaması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şehit yakınları ile taziyelerini iletmesi - Kuran - ı Kerim tilaveti - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın taziye çadırından ayrılması - Şehit ailesi taziye çadırı - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıBakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu - Bakan Akar: - "Şehitlerimiz en son dakikaya kadar büyük bir kahramanlık, fedakarlık gösterdi ve büyük bir faciayı önlediler" - "İndikleri yer avuç içi kadar bir yer. Onlarca kişi hayatını kaybedebilirdi. Çok ciddi faciayla karşılayabilirdik. Şehitlerimiz öngörüleri ve akıllarıyla kahramanlık ve fedakarlıklarını birleştirmek suretiyle böyle bir faciayı milletimize yaşatmadılar"ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'daki helikopter kazasına ilişkin, "Şehitlerimiz en son dakikaya kadar büyük bir kahramanlık, fedakarlık gösterdi ve büyük bir faciayı önlediler" dedi.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.İlk olarak şehit Albay Şaylan'in Maltepe'deki baba evinin önünde kurulan taziye çadırına giden Bakan Akar ve komutanlar, şehidin annesi Sermin Gözden, eşi Alev Şaylan ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Okunan Kur'an - ı Kerim'in ardından dua eden Bakan Akar ve komutanlar, şehidin küçük kızıyla da yakından ilgilendi.Akar ve komutanlar daha sonra Astsubay Üstçavuş Bekli'nin Yenimahalle'deki babaevinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Şehidin annesi Hatice ve babası İsmail Bekli ile diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Akar ve komutanlar okunan Kur'an - ı Kerim'in ardından dua etti."Başımız sağ olsun." sözlerine, şehidin babası tarafından "Vatan sağ olsun." karşılığı verilen Akar, şunları kaydetti:"Şehitlerimizle övüneceğimiz çok şey var. En son dakikaya kadar büyük bir kahramanlık, fedakarlık gösterdiler ve böylece büyük bir faciayı önlediler. İndikleri yer avuç içi kadar bir yer. Helikopteri indirme sırasında bir hata, yanlışlık olsaydı belki de onlarca kişi hayatını kaybedebilirdi. Çok ciddi faciayla karşılayabilirdik. Şehitlerimiz öngörüleri ve akıllarıyla kahramanlık ve fedakarlıklarını birleştirmek suretiyle böyle bir faciayı milletimize yaşatmadılar. Hepimizin başı sağ olsun."Taziyelerini iletirken gözleri dolan Bakan Akar'a şehidin bir yakını ziyaretten dolayı teşekkür etti.

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