Bakan Akar'dan Suriye açıklaması Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye ve Irak'ta yaşanılan istikrarsızlığı fırsat bilen PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri, bölgedeki otorite boşluğundan da istifade ederek, ülkemizde alçakça terör eylemi düzenlemişlerdir. TSK'nın azami ölçüde yerli, milli ve ileri teknolojiye sahip harp silah araç ve gereçlerinin imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması hayati öneme sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla "Türk Savunma Sanayii Zirvesi" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ve iki gün sürecek zirveye savunma alanında yerli ve yabancı üst düzey temsilciler katıldı.

Zirvede konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk savunma sanayinin temelinin Osmanlı İmparatorluğunun yükselme dönemine kadar uzandığını kaydetti.

O dönemde çağın şartlarına göre önemli gelişmeler ve başarılar elde edildiğini dile getiren Akar, savunma sanayinde asıl dönüm noktasının Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dost müttefik ülkelerin Türkiye'ye getirdiği kısıtlamalar olduğunu anımsattı. Akar, maruz kalınan yaklaşımlar neticesinde savunma konusunda bağımsız politikalar üretme ihtiyacı ortaya çıktığını kaydetti.

TSK'nın ihtiyacını güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla bugünkü savunma sanayinin temellerinin atıldığını belirten Akar, "Bir bütünlük içinde projeler üretilmeye devam edilmektedir. Fırtına Obüsü, ATAK, MİLGEM gibi projelerimiz savunma sanayimizin en güçlü referansları arasına girmiştir. Savunma sanayindeki başarılı çalışmalara ilaveten MİLGEM'lerimizin Pakistan'a ihraç anlaşması da savunma sektöründe geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

"Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyecek" FETÖ, PDY, PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle yurtiçi ve yurtdışında eş zamanlı olarak mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Özellikle Suriye ve Irak'ta yaşanılan istikrarsızlığı fırsat bilen PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri, bölgedeki otorite boşluğundan da istifade ederek, ülkemizde alçakça terör eylemi düzenlemişlerdir. Bu terör eylemi nedeniyle yurtiçinde ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar icra edilmiştir. Bu operasyonalarda mehmetçik girilmez denilen yerlere girmiş, ulaşılamaz denilen yerlere ulaşmıştır. Bu operasyonlar başarıyla sürdürülürken PKK terör örgütü güneydoğu ilçelerimizde çukur eylemlerini başlatmıştır. TSK masum insanlara zarar vermeden teröristleri kazdıkları çukurlara gömerek bu tehdidi bertaraf etmiştir. TSK'nın azami ölçüde yerli, milli ve ileri teknolojiye sahip harp silah araç ve gereçlerinin imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması hayati öneme sahiptir" diye konuştu.

Akar, KKTC konusunda da hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceğinin altını çizdi. (JA-BC -

