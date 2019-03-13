Bahçeli: 'Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir' - ÇANKIRI
Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir" - ÇANKIRI - MHP'nin Çankırı mitingi - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çankırı 'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. (3)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir."
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