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24 Ağustos 2017 Perşembe günü yayınlandı
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarını değerlendirdi

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarını değerlendirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bu polemikler demokrasi hayatımıza zarar vermektedir. Sistematik bir kampanya tedavüldedir. CHP ise bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir. Ortada fol yok yumurta yokken Cumhurbaşkanı'nın anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi bize göre trajikomiktir.' ifadesini kullandı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu 

Devlet Bahçeli Hakkında
1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti. Dr. Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademi...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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