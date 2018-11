Bahçeli: “CHP ve İyi Parti kaos bekçiliğe soyunmuşlardır. Yandaşları, HDP PKK'yı tekrar belediyelere sokma arayışındalar”

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her kademesinde içinde olmuştur. Bu sistemin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı yaparız. CHP, HDP, İyi Parti 31 Marta umut bağlamıştır. Hevesleri kursaklarında kalacaktır. Terörü öven, tescilli bölücünün siyasi nedenlerle hapse sokulduğu iddia etmiştir. AİHM ihanet mahkemesi olmaktan başka bir işe yaramamıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. 2 gün süren toplantının kapanışında 81 il başkanı ve 130 belediye başkanına hitap eden Bahçeli, MHP’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her kademesinde içinde olduğunu söyledi, Sistemin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını kaydeden Bahçeli, “Bu topraklarda Türk milletinin mührünü sökmeye kimsenin gücü yetmez. Türk vatanı bölünmez bütündür. Bu konuda yapacaklarımızın sınırı yoktur. MHP Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her kademesinde içinde olmuştur. Bu sistemin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı yaparız. Geleceğin Türkiye’si bugünün faziletli fedakarlıkları ile oluşacaktır" dedi.

“CHP, HDP, İyi Parti 31 Marta umut bağlamıştır” Devlet Bahçeli, "Yerli ve yabancı işbirlikçiler emperyalizmin tetikçileri olmaya çoktan hazırlar. CHP, HDP, İyi Parti aynı çizgidedir. Bu güruh 31 Marta umut bağlamıştır. Hevesleri kursaklarında kalacaktır. CHP ve İyi Parti kaos bekçiliğe soyunmuşlardır. Yandaşları, HDP PKK'yı tekrar belediyelere sokma arayışındalar. HDP'ye siyasi hareket diyen ipsizler sahadadır. Ülkenin istikrarlı yönetiminin güvencesi hükümet sistemidir. 31 Mart seçimlerini rejim krizine dönüştürmek istiyorlar.” AİHM’e tepki AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı ile skandala imza attığını savunan Bahçeli, “Terörü öven, tescilli bölücünün siyasi nedenlerle hapse sokulduğu iddia etmiştir. Elinde kan bulunan birini siyasi olarak göstermek Türk milletine saygısızlıktır. AİHM Türk adaletini hiçe saymıştır. Bir mahkeme kararı önce vicdanlara uygun olmak zorundadır. AİHM ihanet mahkemesi olmaktan başka bir işe yaramamıştır. Biz 31 Marta ne kazanıp ne kaybederiz gözüyle bakmıyoruz. Bu kadar belediye benim olsun diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından, dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke bitmişken, belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak. Zillet ittifakının ortak aday çıkardığı her yerde Cumhur İttifakı ne gerektiriyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

