Bahçeli: " Çankırı büyüsün diyorsanız çözüm elbette MHP'dir" - ÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracının miting alanına gelişi ve karşılanması - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çankırı 'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. (1)
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