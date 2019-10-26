Bahçeli: 'Bazı konular vardır, Türkiye'de siyasetin artık birlik ve dirlik içerisinde olmasını zaruri kılmıştır' - ANKARA
Bahçeli: "Bazı konular vardır, Türkiye'de siyasetin artık birlik ve dirlik içerisinde olmasını zaruri kılmıştır" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak herhangi bir ülkeye düşmanlık besleyen terör unsurunu Cumhurbaşkanlığı, Beştepe'de ağırlayacak, ona iltifat mı edeceğiz"Bahçeli: "Bazı konular vardır, Türkiye'de siyasetin artık birlik ve dirlik içerisinde olmasını zaruri kılmıştır"
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