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25 Haziran 2017 Pazar günü yayınlandı
Aykut Erdoğdu'dan Cumhurbaşkanı'na hakaret

Aykut Erdoğdu'dan Cumhurbaşkanı'na hakaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, katıldığı programda Cumhurbaşkanı'na hakaretler yağdırdı.

Chp Aykut Erdoğdu Cumhurbaşkanı Genel Başkan 


CHP'li vekillerin terör örgütü mensuplarıyla yan yana gelmesi herkes tarafından eleştirilirken, Cumhurbaşkanı'nın ağır eleştirilerine cevap niteliğinde açıklama yapan Erdoğdu adeta kin kustu.

'KÜSTAHLIK EDİYORSUN'

Cumhurbaşkanı'na hakaret üstüne hakaret eden CHP milletvekili ' Bu ülkenin ana muhalefet partisini PKK'yla FETÖ'yle eş tutuyorsan bunları büyütüyorsun. Sen kimsin? Altından devletin uçağı, devletin sarayı, devletin maaşı, üstüne bir de bu kadar küstahlık ediyorsun.' diye konuştu.

Dünyanın konuştuğu dev projeler olan 3. köpru ve 3. havalimanını da eleştiren Erdoğdu, ihalelerde peşkeş çekildi gibi skandal ifadeler kullandı.
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