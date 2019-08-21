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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı - ANKARA Haberi

Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı - ANKARA Haberi

- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe'nin konuşması - Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmasıAvrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe: - "Sorumluluğumuz şehirlerimizi insanca yaşanır, hareket edilebilir, yürünebilir hale getirmek" - TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Bisiklet kullanımının aynen Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir hobi değil güvenilir, sağlıklı, ucuz, çevreci ulaşımın bir şartı olduğunu gençlerimize ve bütün vatandaşlarımıza hissettirmemiz gerekiyor"ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, "Bizim sorumluluğumuz şehirleri insanca yaşanır, hareket edilebilir, yürünebilir hale getirmek." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ev sahipliğinde TBB'de "Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Karatepe, toplantıda yaptığı konuşmada, insanları hareketli hale getirmenin, bedeni kullanmaya teşvik etmenin önem taşıdığını ancak daha da önemlisinin şehirleri, yaşanılan mekanları harekete uygun halde tutmak olduğunu söyledi.

- "Zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var"Karatepe, bir an önce modernleşmek için eski alışkanlıkların terk edildiğini belirterek, bu açıdan bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Caddelerin güvensiz ve bisiklete uygun olmadığına işaret eden Karatepe, "Bence bir miktar bu mesele üzerinde düşünmemiz gerekir. Sorumluluğumuz şehirlerimizi insanca yaşanır, hareket edilebilir, yürünebilir hale getirmek." diye konuştu.
Karatepe, şehirlerin büyük caddelerinin, bulvarlarının özenle korunması gerektiğine işaret ederek, "Bulvarlar şehirlerin omurgalarıdır. Kırarsanız şehirleriniz sakat olur ama bu moda Türkiye'de yürüyor maalesef. Ankara 'yı örnek alarak çoğu belediyelerimiz bu yanlışın içine düştü." dedi.
- "Birlikten kuvvet doğuyor"Toplantıya katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye'de yerel kalkınmanın nereye götürülmesi gerektiğinin bilimsel olarak analiz edilmesi ve doğru planlanması gerektiğini vurguladı.Her şeyin planlamayla başladığına değinen Şahin, kalkınmanın ve demokrasinin yerelde başladığını, yerelden evrensele doğru ilerlediğini aktardı.Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği olarak kurumsal bir altyapıları olduğunu söyledi.

Gençlerin zihinsel dönüşümünü başarması gerektiğine işaret eden Şahin, "Bisiklet kullanımının aynen Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir hobi değil güvenilir, sağlıklı, ucuz, çevreci ulaşımın bir şartı olduğunu gençlerimize ve bütün vatandaşlarımıza hissettirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Alışkanlık Toplantı Omurga Bisiklet 

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