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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akşener: 'Yavaş'ın, Türkiye'nin bekasına nasıl tehdit oluşturduğu anlatılmalı' - ANKARA

Akşener: 'Yavaş'ın, Türkiye'nin bekasına nasıl tehdit oluşturduğu anlatılmalı' - ANKARA

Akşener: "Yavaş'ın, Türkiye'nin bekasına nasıl tehdit oluşturduğu anlatılmalı" - ANKARA - Gölbaşı'nda sivil toplum kuruluşları, oda temsilcileri, muhtarlar ve hemşehri dernekleri temsilcileri - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması"Yavaş'ın, Türkiye'nin bekasına nasıl tehdit oluşturduğu anlatılmalı" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Mansur Yavaş'ın Ankara 'yı kazanmasıyla Türkiye'nin bekası nasıl bir tehdit altındadır? 2009'da MHP'nin, 2014'te CHP'nin adayı, ondan önce Beypazarı Belediye Başkanı. Yavaş'ın, Türkiye'nin bekasına yönelik nasıl bir tehdit oluşturduğunu anlatmaları gerekiyor"ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş'ın Ankara 'yı kazanmasıyla Türkiye'nin bekası nasıl bir tehdit altındadır? 2009'da MHP'nin, 2014'te CHP'nin adayı, ondan önce Beypazarı Belediye Başkanı. Yavaş'ın Türkiye'nin bekasına yönelik nasıl bir tehdit oluşturduğunu anlatmaları gerekiyor." dedi.
Akşener, Gölbaşı'nda bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşları, oda temsilcileri, muhtarlar ve hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.Seçim sürecinde kullanılan dili eleştiren Akşener, adayların projeleri üzerinden yarışması gerektiğini söyledi.

Akşener, şunları kaydetti:"Hepimizi hainlikle, vatan hainliğiyle isnat eden, bu iftiralarla karşı karşıya bırakan dilin gerekçesi beka. 2002'de Türkiye AK Parti'yi seçti. Hiçbir itirazımız oldu mu? Hayır olmadı. AK Parti'ye oy veren insanları vatan hainliğiyle suçladık mı? Hayır, suçlamadık. Ama o gün teröre yönelik beka sorununu halletmiş bir Türkiye'nin başına geçti bu arkadaşlar.Eğer Türkiye'nin bekasıyla ilgili sorunu varsa bizim bilmediğimiz, Tayyip Bey bizi toplamalı, bütün siyasi parti genel başkanlarını toplamalı bizimle konuşmalı. Bilgilendirilmeliyiz ve gereğini yapmalıyız. Bir süre sonra beka meselesini öyle sulandırırsınız ki gerçekten bekanız tehdit altında olduğunda arkanızda duracak insan bulamazsınız."Beka sorunu varsa seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirten Akşener, "Mansur Yavaş'ın Ankara 'yı kazanmasıyla Türkiye'nin bekası nasıl bir tehdit altındadır? 2009'da MHP'nin, 2014'te CHP'nin adayı ve ondan önce Beypazarı Belediye Başkanı. Beka için hiçbir tehdit yok. Bugün Yavaş'ın Türkiye'nin bekasına yönelik nasıl bir tehdit oluşturduğunu anlatmaları gerekiyor. Siz belediye kaybettiğiniz için mi Türkiye yıkılacak?"Akşener, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etti.

Yarış Siyasi Parti Sivil Toplum Genel Başkan Irak 

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