Akşener, yağmur nedeniyle mitingi yarıda kesti

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( MUŞ ) MUŞ



- İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Muş’un Hasköy ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

Miting alanına çıkan Akşener, yağmurun aniden bastırmasıyla mitingi yarıda keserek aracına binip ilçeden ayrıldı. Bayramı Bitlis’in Ahlat ilçesinde geçiren İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, karayolu ile Muş’un Hasköy ilçesine geldi. Burada partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Akşener, mitingin düzenlendiği ilçe meydanına geçti. Burada selamlama konuşması yapan İYİ Parti 1. Sıra Adayı Erkan Kemaloğlu ve 2. Sıra Adayı Zihni Sayan’ın ardından konuşan Akşener, Hasköy’e en son içişleri bakanı olduğu 1997 yılında geldiğini hatırlattı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 2,5 yılda 3 kere dolaştığını anımsatan Akşener, 16 yıllık AK Parti döneminde Muş’un problemiyle Edirne’nin probleminin, Bitlis’in problemiyle Yozgat’ın probleminin aynı olduğunu kaydetti.

İşsizlik konusuna değinen Akşener, işsiz üniversite mezunlarına aylık 500 TL bağlanması gerektiğini belirterek, "4 yıllık okullardan mezun olan gençlerimiz işsiz. Ben diyorum ki gençlerimize bu devlet iş vermek zorundadır, onların boyunlarını boynu bükük bırakmamalıdır. İş veremiyorsa, onlara 500 liralık vatandaşlık maaşı bağlanmalı. Şimdi bütün bu bölgenin çiftçilikte kullanılan elektrik masrafı var. 2 milyona yakın insan takipte, bunların faizlerini sileceğiz” dedi.

Konuşması esnasında yağmurun aniden bastırması üzerine konuşmasını yarıda kesen Akşener, "Yağmur başladığı için sizi yormanın anlamı yok. Bugün, burada bayram günü benimle bayramlaşmak üzere geldiniz. Allah sizden razı olsun. Birliğiniz, beraberliğiniz bozulmasın. Sizden 24 Haziran günü milletvekilliğinde arkadaşlarımı, cumhurbaşkanlığında kendimi sizlere emanet ediyorum. Oylarınıza talibim. Allah’a emanet olun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçim otobüsünden inen Akşener, Ankara’ya geçmek üzere karayoluyla Van’a hareket etti.

