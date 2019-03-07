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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akşener: 'Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın. Niye atın? Çünkü o kulağın çekilmesi lazım' - Denizli

Akşener: 'Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın. Niye atın? Çünkü o kulağın çekilmesi lazım' - Denizli

Akşener: "Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın. Niye atın? Çünkü o kulağın çekilmesi lazım" - Denizli - Meral Akşener'in Buldan'da partililer tarafından karşılanması - Akşener'e Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ın, Buldan el dokuması şal ve çiçek vermesi - Akşener'in platform olarak kayar kasalı oto kurtarıcı üzerinde konuşması - Oto kurtarıcıdan detay - Akşener'in Buldan'dan ayrılmasıİYİ Parti Genel Başkanı Akşener Denizli 'de - Meral Akşener: - "Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın. Niye atın? Çünkü o kulağın çekilmesi lazım"DENİZLİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın. Niye atın? Çünkü o kulağın çekilmesi lazım." dedi.
Denizli 'nin Buldan ilçesinde esnafla bir araya gelen Akşener'e, Belediye Başkanı Mustafa Gülbay el dokuması şal ve çiçek verdi.Alanyazı Meydanı'nda, oto kurtarıcının üzerinde vatandaşlara hitap eden Akşener, bunun bir yerel seçim olduğunu belirterek, bütün partilerin adaylarına başarı diledi.Seçimden sonra herkesin birbirinin yüzüne bakacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:"Elbette ben adayımın kazanmasını isterim, onun için oy istemeye geldim. Ama bu yarış, seçmenin işine yarayacak bir yarış olmak zorunda. Sormalısınız 'belediye başkanı seçildiğinizde Buldan'a ne yapacaksınız?', diğer başkana da sormalısınız 'dün ne yaptın, bugün ne yapacaksınız?', aynı şekilde diğer adaylara da sormalısınız. Hangi cevaplar sizi mutmain ediyorsa, ikna ediyorsa elbette ona oy vereceksiniz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç, sizi birbirinize karşı utandıracak, birbirinizin karşısına dikecek bir sonuç haline dönmesin. O tepedeki siyasetçilere bakmayın."Seçimler nedeniyle kimsenin birbiriyle kötü olmaması gerektiğini belirten ve kimsenin komşusunun yüzüne bakamayacak hale gelmemesini isteyen Akşener, "Topu topu belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçeceksiniz. Dolayısıyla anayı kıza, babayı oğula, kardeşi kardeşe düşman etmeye yönelik o dilden uzak durun. Ama şunu söyleyeyim, o kulağı çekin. Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın. Niye atın? Çünkü o kulağın çekilmesi lazım. Bu seçimi fırsat olarak görün." ifadesini kullandı.Akşener, vatandaşlardan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar ve Buldan Belediye Başkan Adayı Temel Başbuğ'a destek istedi.

Yarış Belediye Başkanı Belediye Meclis Üyesi Meclis Üyesi Yerel Seçim 

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