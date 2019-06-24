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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti (2) - ANKARA

Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti (2) - ANKARA

- İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın açıklamasıBakan Akar'dan Akşener'e ziyaret - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.Akşener ile Akar, İYİ Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.Basına kapalı görüşmenin ardından Akar'ı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan uğurladı.Türkkan, burada yaptığı açıklamada, Akşener ve Akar görüşmesinde S - 400 hava savunma sistemi ile F - 35 uçağı konularının görüşüldüğünü aktararak, "Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener'e Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de daha önce kendisinin bu konuda hazırladığı bilgileri Milli Savunma Bakanı'na iletti." ifadelerini kullandı.

Savunma Sistemi 

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