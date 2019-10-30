AK Partili vekil TBMM'de Gürsu armudunu tanıttı



- AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu armudunu tanıtmak için TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Ödünç, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Gürsu armudunu tanıttı. Bursa’da özellikle Gürsu, Kestel, Osmangazi ilçelerinde yetişen ve Türkiye’nin 81 iline dağıtılan armudu tanıtmak için basın toplantısı yaptığını belirten Ödünç, “Gürsu ilçesinin toplam tarım alanlarının yaklaşık yüzde 71’i meyve ağacının dikili olduğu alanlardan oluşmaktadır. Meyve ağacı dikili alanların da yüzde 65’inde armut ağacı bulunmaktadır. İlçemizde 2 bin 247 hektar alanda yıllara göre değişmekle birlikte yıllık olarak ortalama 90 bin ton armut üretilmektedir. Ülkemizde ise 26 bin 389 hektarlık alanda yıllık ortalama 519 bin ton armut üretilmektedir. Ülkemizde armut meyvesinin ortalama verimi bin 966 kilogram/dekar iken, Gürsu ilçemizde bu rakam 3 bin 974 kilogram civarındadır” dedi.

Deveci armutlarının Gürsu ilçesinde yetiştiğini söyleyen Ödünç, ilçe tarım alanlarının yüzde 40’nın armut bahçesi olduğunu aktardı. Ödünç, basın toplantısından sonra gazetecilere armut dağıttı.





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