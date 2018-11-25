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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Partili kadınlar 'Şiddete hayır' için yürüdü

AK Partili kadınlar 'Şiddete hayır' için yürüdü

Basın açıklamasından görüntü

Kadın Cinayetleri Şiddete Hayır Basın Açıklaması Kız Çocuklar Cinayet 

-Kadınların yürüyüşü
-Kadınların ellerindeki pankartlardan detay
-Kadın Kolları Başkanı Polat röportajı
-Kadınların turuncu boyayla el basması

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da, AK Partili kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş yaparak turuncu çizgi farkındalığını artırmak için turuncu boyayla el bastı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanan AK Partili kadınlar basın açıklaması yaptı. Kadına şiddetin karşısında olduklarını belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, "Toplumun kanayan bir yarası olarak düşündüğümüz kadın cinayetleri için, kadına ve kız çocuklarına yapılan eziyetler için, bunlara karşı durmak ve kadınların yanında olduğumuzu belirtmek için hep bir araya geldik. Kadına şiddete hayır diyoruz ve turuncu çizgimizi belirliyoruz” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından Ankara Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen kadınlar, ellerinde pankartlarla 'Kadına şiddete hayır' dedi.
Yürüyüş sonunda AK Parti İl Başkanlığı’na geçen kadınlar burada turuncu çizgi farkındalığını artırmak için beyaz kağıda turuncu boyayla el bastı. Programa AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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