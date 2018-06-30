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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AK Partili Gülyılmaz, Özkan, İYİ Partili Sıdalı ve MHP'li Öztürk kayıt yaptırdı

AK Partili Gülyılmaz, Özkan, İYİ Partili Sıdalı ve MHP'li Öztürk kayıt yaptırdı

Özkan konuşma

Cezerye Allah Milletvekili 

-Öztürk, Sıdalı rozet takılması kayıt yaptırması

( ANKARA )- Milletvekili kayıtları devam ediyor ANKARA

- TBMM'de Milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. Bugün AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gülyılmaz ve Hacı Özkan, İYİ Parti Mersin milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ve MHP Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk kayıtlarını yaptırdılar. AK Parti milletvekilleri Gülyılmaz ve Özkan selamlaştılar. AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Mersin'in bir çok ürünüyle meşhur olduğunu söyleyerek, "Kerebiçimiz var, şalgamımız var. Dolayısıyla cezeryemiz dünyada bilinen bir ürünümüz, coğrafi işaretli bir ürünümüz. İnşallah başka bir döneme de kerebiçimizi getiririz. Tantuni Mersin'imizin son yıllarda bilinen ürünü oldu. İnşallah Meclis bahçesinde bizzat kendi ellerimle sizlere ikram etmek istiyorum" dedi.

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