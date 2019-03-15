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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Partili Başkan Adayı Ulusoy, camdan çay davetini geri çevirmedi

AK Partili Başkan Adayı Ulusoy, camdan çay davetini geri çevirmedi

Çay daveti

Başkan Adayı 

-Eve gelmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmaları sırasında düğün yapılacak bir evin camından gelen çay davetini geri çevirmedi. Ulusoy'un eve ziyareti ise renkli görüntülere sahne oldu. 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy seçim çalışmalarına bugün Cihangir Mahallesi'nde devam etti. Ulusoy'un çalışması sırasında düğün yapılacak bir evin camına çıkan kadınlar, başkan adayına çay davetinde bulundu. Daveti geri çevirmeyen Ulusoy, eve giderek vatandaşlarla birlikte çay içti, gelin olacak kıza hediye verdi. Ulusoy'un ziyareti renkli anlara sahne oldu. Ziyaret sırasında bir kadın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okudu.
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