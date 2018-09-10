

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun ağzından etkili ve güçlü bir şekilde FETÖ ile nasıl mücadele edileceğine dair şimdiye kadar kimse bir şey duymamıştır. Birisi, 15 Temmuz’a darbe girişimi derken, 20 Temmuz’a darbe diyorsa, FETÖ ile meşru hükümeti aynı düzlemde algılıyor demektir ki biz bu yaklaşıma yassıada zihniyeti diyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dün İl Başkanları Toplantısında yapmış olduğu konuşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, “Haftanın ilk günü Türkiye’nin Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle haftaya başlaması maalesef bir talihsizlik. Dün yapmış olduğu basın toplantısı ibretlik bir basın toplantısıydı. Modern Türk siyasetinde bu kadar vahim cümlelerin bir araya getirildiği bir değerlendirme zor bulunur. Sık sık tekrarladığı bir şey var. 15 Temmuz’a darbe girişimi, 20 Temmuz’a ise darbe diyor. Türkiye, FETÖ’nün ülkemize yönelik bir işgal girişimi neticesinde olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldı. Buna olağan tedbirlerle cevap verme imkanı yoktu. Bu çerçevede OHAL ilan edildi. FETÖ ile örgütlü mücadele etmek için Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı. FETÖ’nün yurt dışındaki uzantıları darbe girişimini meşrulaştırmak için, kendilerinin bu darbedeki rolünü sulandırmak için sürekli kontrollü darbe diye bir takım argümanlar ileri sürüyorlar. Bunun içerdeki taşıyıcılığını da CHP yapıyor. Biz bu literatüre aşınayız. 1960 darbesinden sonra CHP’nin oluşturduğu bütün siyasi külliyat, darbeyi meşrulaştırmak ve meşru hükümetin yanlışlarını saymak gibi bir takım argümanları beslemek şeklinde olmuştur. Maalesef bu yaklaşımın bugünde sürdüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı. Çelik,” Kılıçdaroğlu’nun ağzından etkili ve güçlü bir şekilde FETÖ ile nasıl mücadele edileceğine dair şimdiye kadar kimse bir şey duymamıştır” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birisi, 15 Temmuz’a darbe girişimi derken, 20 Temmuz’a darbe diyorsa, FETÖ ile meşru hükümeti aynı düzlemde algılıyor demektir ki biz bu yaklaşıma yassıada zihniyeti diyoruz. Yassıada zihniyeti de aynı şekilde darbe mantığını meşru hükümetin varlığından daha üstün bir zihniyet. Yassıada zihniyeti aynen devam etmektedir. Siz OHAL’i eleştirebilirsiniz ama FETÖ’nün yapmış olduğuna darbe girişimi derken, hükümetin meşru mekanizmalarla başvurduğu ve FETÖ’ye karşı kullandığı bir tedbiri darbe girişimi diye algılıyorsanız darbeyi rasyonelize ediyorsunuz demektir. Aynı 60 darbesinden sonra CHP külliyatının omurgasını oluşturan mantığı devam ettiriyorsunuz demektir. Dolar baronları diye bir şeyden bahsediyor ve sonra da Cumhurbaşkanımıza hitaben ‘dava açın, ben bunu ispat edeceğim’ diyor. Dava açacağız, ispat et bakalım. Son yapmış olduğu konuşma dahil, modern siyasi tarihimizin en üslupsuz siyasetçisi olma rekorunu kırmak üzeredir. CHP’nin daha iyisine layık olduğunu düşünüyoruz.”

