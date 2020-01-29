AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Filistinlilerin olmadığı bir işgal planına Filistin Devleti adı altında İsrail'in kontrolünde bir işgal yönetimi mekanizması kurulmasına destek vermek demek Filistinlilerin köleleştirilmesine destek vermek dem

-detaylar



( ANKARA -3) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Filistinlilerin olmadığı bir işgal planına Filistin Devleti adı altında İsrail'in kontrolünde bir işgal yönetimi mekanizması kurulmasına destek vermek demek Filistinlilerin köleleştirilmesine destek vermek demektir. Bu utanç vericidir"-"Eğer bir barış müzakeresinden bahsedilecekse İsrail ve Filistin tarafı iki taraf olmalıdır ve bunun sağlıklı bir şekilde başlaması için İsrail'in işgal ve ilhak politikasına son vermesi gerekmektedir"-"Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır"-"Filistinli kardeşlerimizin desteklemediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz" ANKARA



- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.



loading...