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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Filistinlilerin olmadığı bir işgal planına Filistin Devleti adı altında İsrail'in kontrolünde bir işgal yönetimi mekanizması kurulmasına destek vermek demek Filistinlilerin köleleştirilmesine destek vermek dem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Filistinlilerin olmadığı bir işgal planına Filistin Devleti adı altında İsrail'in kontrolünde bir işgal yönetimi mekanizması kurulmasına destek vermek demek Filistinlilerin köleleştirilmesine destek vermek dem

Ömer Çelik'in açıklamaları

Politika İşgal Planı Müzakere İsrail Trol 

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( ANKARA -3) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Filistinlilerin olmadığı bir işgal planına Filistin Devleti adı altında İsrail'in kontrolünde bir işgal yönetimi mekanizması kurulmasına destek vermek demek Filistinlilerin köleleştirilmesine destek vermek demektir. Bu utanç vericidir"-"Eğer bir barış müzakeresinden bahsedilecekse İsrail ve Filistin tarafı iki taraf olmalıdır ve bunun sağlıklı bir şekilde başlaması için İsrail'in işgal ve ilhak politikasına son vermesi gerekmektedir"-"Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır"-"Filistinli kardeşlerimizin desteklemediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz" ANKARA

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.
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