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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, miting alanında incelemelerde bulundu - ADANA

AK Parti Sözcüsü Çelik, miting alanında incelemelerde bulundu - ADANA

- AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, miting alanındada inceleme yapması - AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, seçim bürosu ziyaretiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana 'da - Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın miting yapacağı alanda süren çalışmaları incelediADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Adana 'da miting yapacağı alanda incelemede bulundu.Çelik, beraberinde AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve partililerle, mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na geldi.Alanı gezen Çelik, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Çelik, incelemelerin ardından partisinin Seyhan Belediyesi Meclis üyesi adayı Mustafa Tunç'un seçim bürosunu ziyaret etti.Burada partililerle sohbet eden Çelik, 31 Mart'taki seçimler için iyi hazırlanılması gerektiğini anlattı.Çelik, ziyaretin ardından partililerle fotoğraf çektirdi.

Miting Alanı 

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