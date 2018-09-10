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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Gayri ahlaki ve siyaset dışı bir yerde durmaya devam ediyor' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Gayri ahlaki ve siyaset dışı bir yerde durmaya devam ediyor' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Gayri ahlaki ve siyaset dışı bir yerde durmaya devam ediyor" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
(5)Çelik:"(Kılıçdaroğlu) 15 milletvekilini bir yerden bir yere göndermeyi demokrasiye verdiği önem olarak görüyor. Milletvekili iradesi devre mülk değil"

Basın Toplantısı Toplantı Milletvekili 

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