AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Gayri ahlaki ve siyaset dışı bir yerde durmaya devam ediyor' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Gayri ahlaki ve siyaset dışı bir yerde durmaya devam ediyor" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)Çelik:"(Kılıçdaroğlu) 15 milletvekilini bir yerden bir yere göndermeyi demokrasiye verdiği önem olarak görüyor. Milletvekili iradesi devre mülk değil"