AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Elazığ'a gitmemiş, Erzurum'a giderken uğramış'

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( ANKARA /SORU-CEVAP) AK Parti Sözcüsü Çelik: (Ekrem İmamoğlu'na) "Elazığ'a gitmemiş, Erzurum'a giderken uğramış"-"Burada bir afet durumu var. Halen bugün de bakanlarımız oradadır. Her yönüyle oradaki enkaz kaldırma çalışmaları bitmesine rağmen köy köy gezerek bu çalışmaları yürütmektedir. Tatile giderken uğramanın nasıl eleştiri aldığını, nasıl yanlış bulunduğunu biz de görüyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapar"-"Parti devleti meselesini de çok konuşuyorlar. Bu Türk siyasi tarihinde CHP patentli bir atıftır. Kendisinin İşbankası hissesi var. Önce bunları Hazine'ye devretmesi gerekir"-(Deprem vergileri)"Burada açık ve net bir şekilde şunları söyleyim: Net olan şudur, toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusunda çalışmalar için harcanmıştır. Bu bir devlet meselesidir"-(Belediye kanunu)"Bu kayyum meselesinde bunu gündeme getiriyorlar. Bu düzenlemeler hakkında çalışılıyor. CHP'deki esas kayyum politikalarla ilgili kayyumdur. CHP'de bir vesayet kayyumu vardır. Her şeyi eleştiren ama vesayet alanının korunmasını öngören bir kayyumdur. Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yapılan düzenlemelerdir" ANKARA



- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.



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