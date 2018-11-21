AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumartesi tanıtım toplantısında, Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumartesi tanıtım toplantısında, Ankara , İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara , İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz"AK Parti Sözcüsü Çelik: (AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlere yönelik ittifak) "Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelerek, rapor sunacak ardından Genel Başkanlar tekrar bir araya gelecek."AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan - Bahçeli) Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız."