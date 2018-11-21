Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumartesi tanıtım toplantısında, Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumartesi tanıtım toplantısında, Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumartesi tanıtım toplantısında, Ankara , İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara , İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz"AK Parti Sözcüsü Çelik: (AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlere yönelik ittifak) "Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelerek, rapor sunacak ardından Genel Başkanlar tekrar bir araya gelecek."AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan - Bahçeli) Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız."

Yerel Seçimler Toplantı Erimli Yerel Seçim 

İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı