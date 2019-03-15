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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Avrupa’daki siyasetçileri çok uyardık”

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Avrupa’daki siyasetçileri çok uyardık”

Çelik arabadan inişi

Terör Eylemi Terör Saldırısı Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Medeniyetler 

-seçim tırında sunum izlemesi
-çukurovalılar derneği konuşma
-Çelik röp.

( MUĞLA ) MUĞLA

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yeni Zelanda’daki cami saldırılarıyla ilgili Marmaris’te konuştu: “Biz bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Avrupa’daki siyasetçileri çok uyardık, aşırı sağcıları çok uyardık. İslam üzerinden ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmayın. Bütün dünyayı son derece kötü bir noktaya götürecek dedik.” Adalet ve Kalkınma Parti Sözcüsü Ömer Çelik çeşitli temaslarda bulunmak için Marmaris’e geldi. Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın kent merkezinde bulunan seçim tırını ziyaret eden Çelik gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik Yeniz Zelanda’da meydana gelen cami saldırıları ile ilgili soruya cevap verdi. Çelik,“Biz bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Avrupa’daki siyasetçileri çok uyardık, aşırı sağcıları çok uyardık. İslam üzerinden ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmayın. Bütün dünyayı son derece kötü bir noktaya götürecek dedik.” dedi.
Çelik’ten, Avustralyalı Senatör Fraser Anning tepki Çelik, saldırıyla ilgili Avustralyalı Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda’nın göçmen politikasını eleştirerek, terör saldırısından Müslüman nüfusunun artışını sorumlu tuttuğunu belirten açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, “Benim söylediğim bir şey var, bir siyasi matruşkanın hayaleti geziyor. Bunun en üstünde Erdoğan düşmanlığı var, matruşka bebeklerinde olduğu gibi altında Türkiye düşmanlığı çıkıyor. Onun altında İslam düşmanlığı çıkıyor. Ama esas onun altına sakladıkları şey, Avrupa’da geçmişte kötülük rüzgarları estirmiş olan antisemitizm var, ırkçılık var. Ama en temelinde de Avrupa demokrasilerine karşı bir düşmanlık var. Bu atmosferi sağlayan siyasiler, bu atmosfere destek veren medya yani Türk düşmanlığına ve İslam düşmanlığına destek veren medya, bu şekilde açıklamalar yapanlar esas olarak bu katliamları teşvik ettirenlerdir. Bunlar bu siyasilerden ilham alıyorlar. Bugün daha olay olur olmaz, Avustralyalı bir senatör çıktı ‘burada Müslümanlar kurban olsalar bile bu onların suçsuz olduğu anlamına gelmiyor’ diye hala İslam düşmanlığını teşvik eden bir yaklaşım üretiyor.” dedi.
“Türkiye büyümesi ile mazlumlara umut olurken, caniler içinse bir korku ve kaygı vesilesi oluyor” Türkiye’nin mazlumların umudu olduğunu belirten Çelik, “Sonuçta o kişinin yayınlamış olduğu 70 sayfalık manifestoya bakıldığı zaman, tarihsel olarak dünyanın tarihten ibret almak, geçmişin çatışmalarından kaçınmak, tarihi yeniden bir arada yaşamak projesi olarak değerlendirmek yerine tarihsel düşmanlıkları körükleyen bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Silahın üzerinde Miloş Obiliç ifadesi var. Sultan Birinci Murat’ı Kosova Savaşı’nda sırtından bıçaklayan bir Sırp katilin ismi. Silahın üzerine Türk yiyici diye yazmış. Türkiye’yi değerlendirirken orada bir şey söylüyor, geliriz minarelerinizi yıkarız. Boğaz’ın doğusunda yaşayın, batısında geçmeyin. En sonunda şuraya getiriyor, Türkiye’nin ilerleyişi durdurulmalı, Erdoğan öldürülmeli gibisinden ahlaksızca bir caniye yakışan ifadeler kullanıyor. Bütün bunlar Türkiye’nin büyümesinin, Türkiye’nin güçlenmesinin, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu ilerleyişinin dünyada canileri korkuttuğunu gösteriyor. Türkiye büyümesi ile mazlumlara umut olurken, caniler içinse bir korku ve kaygı vesilesi oluyor. Burada biz yükselttiğimiz ses ile dünyanın medeniyetler çatışmasına gideceği, dinler arası bir çatışmaya gideceği bir tablo istemiyoruz. Bütün dünyada barış istiyoruz. Onun için uzun zamandır uyarıyoruz onları, diyoruz ki İslam kelimesi ile terör kelimesini yan yana anmayın. Hep şöyle yapıyorlar, bir Hristiyan böyle bir terör eylemi gerçekleştirdiği zaman o kişinin akli dengesi bozuktur ya da bu bireysel bir eylemdir diyorlar. Fakat bir teröristin kimliğinde Müslümanlık varsa hemen İslami terör diyorlar. Bundan vazgeçsinler, dinleri terörle yan yana getirmek yanlıştır. Biz diyoruz ki camiye, kiliseye, havraya yapılan saldırı aynıdır. Hangisine saldırı yapılırsa biz ona karşı çıkarız. Ama bugün bu yapılan saldırılar Müslümanlara yapılıyor diye, Cuma namazında masum bir şekilde yeryüzünde barış ve esenlik için dua eden insanlar namaz sırasında katlediliyor diye susanların, asıl kimliklerinin sadece İslam düşmanlığı olmadığını, tüm insanlığa karşı olduğunu bilelim” dedi.

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