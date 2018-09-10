AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Af tartışmalarıyla ilgili daha önce açıkladığımın dışında yeni bir değerlendirmemiz yok' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Af tartışmalarıyla ilgili daha önce açıkladığımın dışında yeni bir değerlendirmemiz yok" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Af tartışmalarıyla ilgili daha önce açıkladığımın dışında yeni bir değerlendirmemiz yok."