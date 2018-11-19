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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu:''Sporu olması gereken yere getirmek için çalışacağız''

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu:''Sporu olması gereken yere getirmek için çalışacağız''

Sofuoğlu açıklama

Yarış Tors Karya Bild Şampiyon 

-Avcı konuşma

( ANKARA )- AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu şampiyonlarla açıklama yaptı ANKARA

- AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ''Sporu olması gereken yere getirmek için çalışacağız'' dedi.
AK Partili Sofuoğlu, TBMM'de sporcularla birlikte proje açıkladık. Sofuoğlu, Türkiye'de herkesin Spor Bakanlığı'ndan destek beklediğini belirterek, spordaki en büyük sorunlarını çözmek istediğini ifade etti.
Sofuoğlu, Moto 3 Dünya Şampiyonası'nda ilk yarışında birinci olan Can Öncü'nün başlarsınız tebrik ettiğini söyledi.

Sofuoğlu, ''Biz projeleri yaparken profesyonel biner desteğe ihtiyacım var. Meclis'in dışında da yapacağız çalışmalar çok önemliydi. Özellikle Güney Doğu ile alakalı proje geliştirdik. Güney Doğu'da yapabildiğim sürece her hafta bir ile gidip, özellikle genç çocukların ilgisini çekip, onların spora teşvik edebilmek amacıyla çocuklara motorsiklet kullandıralım hem de çocuklarla birlikte motor kullanalım dedim. Kısa zamanda desteklerin çoğalması beni mutlu ediyor. Ben inanıyorum ki, Türkiye'de spor olması gereken yerde değil. Sporu olması gereken yere getirmek için çalışacağız'' diye konuştu.
Avrupa Ralli şampiyonu Yağız Avcı, başarılı olacağına inan dışını söyleyerek, ''Dünya çapında sporcular çıkmasına çalışacağız. Başka markaların ana akım sporlar dışında destek vermesi gerekiyor'' ifadelerini kullandı.
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