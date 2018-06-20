AK Parti Ordu Mileltvekili Adayı Yediyıldız, seçim çalışmalarına ara vermiyor

-Fotoğraf yarışmasından detay

-Opr. Dr. Yediyıldız'ın fotoğraf yarışması konuşması

-detaylar

-Yeni evlenen çiftin nikah merasimi

-2018 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ziyaretinden detaylar

-2018 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırım Programı konuşma



( ORDU ) ORDU



- AK Parti Ordu Mileltvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesinde ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ilçe mahalle mahalle gezen AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, çalışmalarına Altınordu ilçesinde devam etti. Ziyaretlerine ilk olarak, Altınordu Belediyesi ve Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneği (KUDOF) tarafından gerçekleştirilen ‘Altınkare Foto Maratonu’nda dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödül törenine katılarak başlayan Yediyıldız, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti. Burada selamlama konuşması yapan Yediyıldız, “Sanatsız medeniyet olmaz. Burada birçok sanat eserini görüyoruz. Altınordu Belediyesi ve KUDOF’a böyle bir projeyi ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. Ordu bir turizm şehri. Bu tür çalışmalar Ordumuzun güzelliklerini ortaya çıkartacaktır. Bu çalışmaların artmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Yeni evlenen çiftin şahidi Yediyıldız oldu Konuşmanın ardından, Altınordu Belediyesi’nde evlenen ve nikahlarını da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın kıydığı, Ebru ve Ahmet çiftinin merasime şahitlik eden Yediyıldız, yeni evli çifte mutluluklar diledi. Daha sonra Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile birlikte sanatçıların çektiği fotoğrafları inceledi. “Fındık bu yıl değerinde satılacak” Daha sonra, Altınordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ordu Valiliği himayesinde, Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen 2018 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında hibe desteği kazanan “Toprağını Tanısın Altın Gibi Parlasın” Projesi’nin tanıtım toplantısına katılan Yediyıldız, burada yaptığı konuşmada, toprağın bir reçetesi olması gerektiğini vurguladı. Fındık mahsulünün bu yıl değerinde satılacağına dikkat çeken Yediyıldız, “İnşallah, fındığın üreticisini mağdur etmeden, bir takım spekülatörlere üreticiyi düşürmeden, fındığımız bu sene değerini bulacaktır ve normal fiyatlarında da satılacaktır. Tabii, bu tür bakım faaliyetleri oldukça, zannediyorum bundan sonra fındık fiyatı da konuşulmayacaktır. Üreticinin, daha kaliteli fındığı nasıl üretebilirim? Tartışması ortaya çıkacaktır, çünkü bu sayede fındık hep yüksek fiyatlarda satılacaktır. Fındık fiyatlarının böyle yürütülmesi de Ordu fındığı için bir avantajdır” şeklinde konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Yediyıldız, kentteki çeşitli ziyaretlerini ardından, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Rüsümat Sahili 19 Eylül Atatürk Rıhtımı'nda gerçekleştirilen “Yaza Merhaba” etkinliğine katılarak, vatandaşlar ve protokol ile sohbet etti. (SK-SLH)

