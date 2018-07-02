AK Parti milletvekilleri mazbatasını aldı - ERZURUM
- Salondan detay - Mazbataların alınması - Milletvekili İbrahim Aydemir'in açıklaması - Toplu fotoğraf çekimi - Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun açıklaması - Genel ve detay görüntü ERZURUM (AA) - AK Parti'den Erzurum milletvekili seçilen Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir mazbatalarını aldı.24 Haziran'da yapılan seçimlerde AK Parti'den Erzurum milletvekili seçilen Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, mazbatalarını almak üzere Erzurum Adliyesi'ne geldi.Adliyenin Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulu Başkanı Emine Kahraman'ın milletvekillerine mazbatalarını takdim ettiği törende, konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, kendilerine destek veren bütün Erzurum lu vatandaşlara, parti teşkilatına ve ailesine teşekkür ettiğini söyledi.
Taşkesenlioğu, bundan sonra alacağı görevde hem ülkenin hem de Erzurum 'un şahlanması için elinden gelenin fazlasını yapacağını vurgulayarak, "Türkiye yeni ve güçlü döneme girmiş oldu. Türkiye sadece kendi coğrafyası için değil, bütün mazlum ve masum coğrafyalar için güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam edecektir." dedi. Milletvekili Altınok ise memleketin bekası ve vatandaşların huzuru için çalışacaklarını anlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz', Allah bizi milletimize hizmetkar kılsın. Seçimlerde oy versin, vermesin Erzurum 'da yaşayan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra şehrimizin geleceği daha iyi olacak." diye konuştu. Milletvekili Aydemir de yeni sistemin ilk mazbatasını aldıklarını ve tarihi bir an yaşadıklarını dile getirerek, "Bu anı yaşatan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. 24 Haziran demokrasiyi taçlandıran zaman dilimidir. İnşallah cumhurbaşkanlığı sitemiyle ülkemiz zirvelere çıkacak. Buna katkı sunan herkese şükran borcumuz var." ifadesini kullandı.Törene katılamayan Akdağ'ın mazbatasını ise vekaleten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz aldı.Mazbata törenine, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.