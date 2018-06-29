Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Mersin milletvekilleri mazbatalarını aldı - MERSİN

AK Parti Mersin milletvekilleri mazbatalarını aldı - MERSİN

- AK Parti Mersin milletvekillerinin mazbatalarını alması - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması - Mazbata töreninden detay görüntülerAK Parti Mersin milletvekilleri mazbatalarını aldı - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "İnşallah birlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"MERSİN (AA) - Mersin 'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında olduğu AK Parti Mersin milletvekilleri mazbatalarını aldı.Kentte AK Parti'den milletvekili seçilen Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan Mersin Adliyesi'ndeki törende mazbatalarını aldı.Elvan, burada yaptığı konuşmada, milletvekili seçilenleri tebrik ederek, "İnşallah birlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Törenin ardından milletvekilleri, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Elvan, kentteki programı kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de basına kapalı görüştü.

Hatıra Fotoğrafı Sivil Toplum Allah Milletvekili 

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı