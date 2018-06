AK Parti’li Baybatur: “Ahlaksız vandallıklara pabuç bırakmayacak kadar cesaretli, dik ve onurlu insanlarız”

-BERK MERSİNLİ KONUŞMA

( MANİSA )- AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Murat Baybatur partisinin il bayramlaşma programına katıldı- “Kefenimizi giyerek yola çıktık”- “Biz inanıyoruz ki milletimiz başta doğu ve güneydoğudaki kardeşlerimiz olmak üzere 24 Haziran seçimlerinde bunlara da en güzel cevabı inşallah sandıkta verecektir”- “24 Haziran’da zafer yine AK Parti’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakının olacaktır” MANİSA



- Suruç’taki hain saldırıyla ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, “Biz liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Allah’ın izniyle her zaman ifade ettiğimiz gibi kefenimizi giyerek yola çıkan bir siyasi hareket olarak bu ve buna benzer ahlaksız vandallıklara pabuç bırakmayacak kadar cesaretli, dik ve onurlu insanlarız” dedi.

AK Parti Manisa İl Teşkilatı Yunusemre ve Şehzadeler ilçe teşkilatlarıyla birlikte il binasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşma programına AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, milletvekili adayları, il ve ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları üyesi partililer katıldı.

Partililerin ve vatandaşların bayramlarını kutlayarak konuşmasına başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “Çok ciddi şekilde sahadayız. Girilmedik yer kalmadı koşturma içerisinde, sıkılmadık el bırakmamaya çalışıyoruz. Bu konuda cumhurbaşkanımıza layık bir teşkilat mensupları olarak çalışma gayretlerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzde 8 günlük bir süreç var. Bu süre zarfında da yine tüm kademelerimizle beraber vatandaşlarımızla beraber olacağız. Çok ciddi bir teveccüh var. İnsanlar gerçekten AK Parti milletvekili adaylarını, milletvekillerini görünce bağrına basıyor, teşkilat mensuplarını bağrına basıyor. Cumhurbaşkanlığına verecekleri her oyu yine AK Parti milletvekilleri için de her daim vereceklerini söylüyorlar. Bizlerde bu çalışmalarla milletimize layık olma gayreti içindeyiz. Ülkemizde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına müthiş bir karşılık var. İnşallah güçlü meclis güçlü, güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü Türkiye diyoruz. BU konuda bizleri yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum, hepinizin ve tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

“Kefenimizi giyerek yola çıktık” Bundan sonraki bayramlarda özellikle İslam coğrafyasında kanların akmadığı bayramları huzur ve mutluluk içinde geçirmeyi temenni ederek konuşmasına başlayan AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, “MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı diliyorum. Dün Suruç’ta hain PKK’lılar tarafından ve onların siyasi uzantıları tarafından ne yazık ki kendisi de Suruçlu olan milletvekilimizi Suruç’ta esnaf ziyareti yapmış olduğu sırada hain bir saldırı neticesinde abisini ne yazık ki şehit verdi. Allah rahmet eylesin. Birçok da akrabası, yeğenleri yaralı bir şekilde ki bazıları ağır bir şekilde hastanede tedavi görüyorlar. Allah şifa versin. Bunlar, bugün yaşadığımız olaylar değil. Her dönem ne yazık ki AK Parti’ye, AK Parti’yi içine sindiremeyenlerden, oradan yada başka siyasi düşüncelerden saldırılar olmuştur, bundan sonrada olmaya devam edecek gibi görünüyor ama biz liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Allah’ın izniyle her zaman ifade ettiğimiz gibi kefenimizi giyerek yola çıkan bir siyasi hareket olarak bu ve buna benzer ahlaksız vandallıklara pabuç bırakmayacak kadar cesaretli, dik ve onurlu insanlarız. Biz inanıyoruz ki milletimiz başta doğu ve güneydoğudaki kardeşlerimiz olmak üzere 24 Haziran seçimlerinde bunlara da en güzel cevabı inşallah sandıkta verecektir” diye konuştu.

“Zafer Cumhur İttifakının olacaktır” Yaptıkları seçim çalışmalarından da bahseden Baybatur, “Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şimdi son haftaya giriyoruz. İnşallah tempomuzu 5’, 6’ya katlayarak hızlı bir şekilde bütün sahada, bütün arazide olarak çalışmalarımızı tamamlayacağız ve 24 Haziran’da inşallah ben inanıyorum ki hem Türkiye’de hem Manisa’da zafer yine AK Parti’nin olacaktır. Zafer Recep Tayyip Erdoğan’ın olacaktır. Zafer Cumhur İttifakının olacaktır diyorum. Nice bayramlara, Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” dedi.