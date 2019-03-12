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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti'li başkan adayının yüzer gezer seçim ofisi

AK Parti'li başkan adayının yüzer gezer seçim ofisi

Gemiden detaylar

Başkan Adayı Bild Gesi 

-Vatandaşlar detay
-Geminin içi detay
-Gökçen Enç röp.
-Vatandaşlar röp.
-detaylar

( ANTALYA -ÖZEL) - AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç tur teknesini seçim ofisi yaptı - Gökçen Özdoğan Enç: - "Bu da ilklerin kenti Antalya’ya yakışırdı" - "Denizden, karadan, her yerden bildiriyoruz. 'Antalya’yı iyileştirelim, Muratpaşa’yı iyileştirelim’ diyoruz" ANTALYA

- AK Parti’nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, Yat Limanı’nda bulunan bir tur teknesini seçim ofisi olarak düzenledi.
Enç, "Türkiye’nin ilk yüzer gezer seçim ofisi. Bu da ilklerin kenti Antalya’ya yakışırdı" dedi.
Antalya’da deniz, kum ve güneş üçgeni olduğunun altını çizen Gökçen Özdoğan Enç, "Tarım ve ticaret de var. Yat limanı, Antalya’mızın simgesidir. Limandan da denizci bir kardeşimiz meclis üyemiz Hasan Kaptan, onun projesi bu. Türkiye’nin ilk yüzer, gezer seçim ofisi. Bu da ilklerin kenti Antalya’ya yakışırdı. Böyle bir çalışma oldu. Denizden, karadan, her yerden bildiriyoruz. Antalya’yı iyileştirelim, Muratpaşa’yı iyileştirelim’ diyoruz. Güzel bir kampanya süreci yaşadıklarını belirten Enç, teşkilat ve Cumhur İttifakı adayı olarak mücadele verdiklerinin altını çizdi. AK Parti Muratpaşa Meclis Üyesi adayı Hasan Demirkıran, limanda sabit durduklarını, isteğe göre hareket ettiklerini söyledi.

Demirkıran, "Denizci olduğum için Muratpaşa’nın denize bakan kısmını öne çıkarmak istiyorum. Denizle ilgili bütün yenilikleri başkanımızla beraber getireceğiz" şeklinde konuştu.
Namık Bülbül isimli vatandaş, AK Parti içindeki gidişatın ve çalışmaların güzel olduğunu söyledi.

Bülbül, "Bizim için AK Parti’nin çalışması önemli. İnanıyorum ki bu seçimde birincilikle çıkacaklar" dedi.
Seçim ofisinin yata uyarlanması fikrini beğendiğini ifade eden Bülbül, "Görsel açıdan her zaman ön planda olması lazım. Benim çok hoşuma gitti. Buraya Samsun’dan geldim. Ben bu fikri çok beğendim" ifadelerini kaydetti.
Muratpaşa’da oturan Hasan Aydın, farklı bir ortam oluşturulduğunu kaydetti.
Aydın, "Özellikle burası hem Antalya yerlilerinin hem de Antalya dışından gelenlerin ortak bir noktası. Bence bir partinin kendini tanıtabilmesi için uygun bir nokta, alternatif bir zemin. Heyecan verici. Bu devamlı olabilir" diye konuştu.

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