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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu: “Çocuk aile, toplum için değişim, değişimini öncüsü konumundadır. Söz haklarının olması, onların değişim ve dönüşümünde önemli rol oynar”

AK Parti Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu: “Çocuk aile, toplum için değişim, değişimini öncüsü konumundadır. Söz haklarının olması, onların değişim ve dönüşümünde önemli rol oynar”

katırcıoğlu konuşma

( ANKARA ) ANKARA

Çocuk Hakları Günü Basın Toplantısı Toplantı Milletvekili 


- AK Parti Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Çocuk aile, toplum için değişim, değişimini öncüsü konumundadır. Söz haklarının olması, onların değişim ve dönüşümünde önemli rol oynar” dedi.
Katırcıoğlu, TBMM’de AK parti milletvekilleri ile basın toplantısı yaptı. Katırcıoğlu, çocuk hakları günü olduğunu söyleyerek, “Bu yıl üç önemli günü yaşıyoruz. Dünya Çocuk hakları Günü kabul edilişinin 30. Yıl dönümü. 81 ilimizde Çocuk Hakları İl Komitesi’nin kuruluşunun ve göreve başlamasının yıl dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk hakları İzleme Komitesi’nin 11. Yıl dönümü. Çocuk aile, toplum için değişim, değişimini öncüsü konumundadır. Söz haklarının olması, onların değişim ve dönüşümünde önemli rol oynar” dedi.

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