AK Parti İzmir adayı Zeybekci'den MHP ziyareti

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( İZMİR )- AK Parti’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül MHP'yi ziyaret etti- "MHP binası artık benim de il binamdır"- "İzmir artık oyalanmayacaktır" İZMİR



- AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte yerel seçimlerde ittifak kurdukları MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden AK Parti’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, MHP il binasının artık kendi il binası olduğunu belirterek, "İzmir artık oyalanmayacaktır" dedi.

AK Parti’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte yerel seçimlerde ittifak kurdukları MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Zeybekci, "‘Mevzu bahis vatansa, milletse, bayraksa, devletse gerisi teferruat’ diyen Devlet Bahçeli’yi hassasiyetinden, öngörüsünden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Mevzu bahis vatan, millet, devlet ve bayrak. Şimdi mevzu bahis olan İzmir’dir. Doğuştan Akdeniz’in, Anadolu’nun, bu coğrafyanın en güzel şehri olan İzmir hak ettiği noktaya mutlaka ulaşacaktır. İzmir artık oyalanmayacaktır. İzmir artık asla başka bir bahara bırakılmayacaktır. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda maalesef istemediğimiz noktada olamayan İzmir’in tahammülü bence artık bitmiştir. Bir kutlu davada memleket meselesi mevzu bahis olduğunda bir araya gelen iki parti, memleket sevdalılarının, kendi şehrinin sevdalılarının inşallah bu süreçte İzmir’in 31 Mart’ta hak ettiği yerde olması için seçim kampanyasına beraber yürütecek. Burası artık benim de il binamdır" diye konuştu.

"Çevreye duyarlı bir kampanya" Seçim kampanyası hakkında da açıklamada bulunan Zeybekci, "İlk fırsatta gelmeyi hedefledik ve buradayız. Çok güzel seçim kampanyasını, gönülleri fethetme, gönülleri kazanma, gönüllerde yer etme şeklinde sürdüreceğiz. Çevreci, gümbür gümbür, zangır zangır değil, millerin gönlüne girecek şekilde israfı engelleyici, çevreye duyarlı bir kampanya yapacağız. 31 Mart’ta kazanan inşallah İzmir olacak. Rabbim her şeyin hayırlısını İzmir’e nasip etsin. Kimse İzmir’i oyalayamayacak. Kimse kendi beceriksizliklerini başka kılıf arakasına saklamasın" ifadelerini kullandı. Zeybekci'den İZBAN açıklaması Zeybekci, bugün başlayan İZBAN grevi için de şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu son derece hukuki, kanuni, demokratik bir haktır. Diğer tarafta halkın mağduriyeti var. İZBAN’ı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Taraflar belli. İZBAN’ın hissedarları belli. Ama çok büyük bir ulaşım aracı İZBAN. Bunun uzun sürmemesi için gayret göstereceğiz. Taraflarla bu konuda katkı vereceğimiz alanları tespit edeceğiz. Taraflarla görüşeceğiz. Bakanımızla da temas halindeyiz. İnşallah en kısa sürede çözülür ve İzmir halkı mağdur olmaz." "İzmir’in kaybedecek vakti yok" AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, şu ifadelere yer verdi: "İki partimizin adayı Nihat Zeybekci ile MHP’yi özellikle ziyaret ettik. Seçim sürecinde 24 Haziran’da başlayan cumhur ittifakının devamı olarak belli şehirlerimizde ittifakımız devam ediyor. Genel merkezlerimizin görüşmeleri de devam ediyor. Biz de İzmir olarak il başkanımızla, MHP’nin teşkilatlarıyla sürekli istişare içerisindeyiz. Nihat Zeybekci, hem AK Parti hem de MHP’nin süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesinin adayı olacak. Tecrübesinin kanıtlamış adayımızla yeni bir yola başlıyoruz. İzmir’in kaybedecek vakti yok. İzmir inşallah teveccüh gösterirse Nihat Zeybekci adayımız belediye başkanı olduğunda İzmir’in kaybedecek zamanı yok."

